Aichacher sitzt noch einmal im Sattel Lokalsport

Rennfahrer Markus Schormair bestreitet Saisonfinale im niederländischen Assen.

Von Sebastian Richly

Voll angreifen will am Wochenende noch einmal Motorradrennfahrer Markus Schormair. Auf den Aichacher warten im niederländischen Assen die beiden letzten Rennen der Saison. Der 19-Jährige will dabei unbedingt noch unter die Top Ten bei der Rennserie ADAC Junior Cup.

Vier Punkte liegt Schormair in der Gesamtwertung hinter dem großen Ziel, Platz zehn. Dafür müsste er in beiden Rennen am Sonntag vor seinem Kontrahenten bleiben. „Das wird nicht einfach, aber ich werde alles versuchen.“ Zum Saisonfinale warten gleich zwei Rennen auf die Piloten. Das kommt dem Aichacher entgegen. Denn es gibt nur ein Qualifying. Im zweiten Rennen folgt die Startaufstellung den besten Rundenzeiten im ersten Wettkampf: „Da ist gut für mich. Im Qualifying habe ich noch ein paar Schwächen. Im Rennen bin ich meist besser. Mit einer guten Rundenzeit kann man sich eine gute Ausgangsposition für das zweite Rennen verschaffen, unabhängig, auf welchem Platz man landet.“

„Gerade in den Kurven muss ich mehr riskieren“

Doch darauf will sich Schormair nicht verlassen. Er will schon im ersten Rennen angreifen und sich Platz zehn holen. „Ich muss mutig fahren – mit Herz. Anders wird das nicht funktionieren.“ Auf der Traditionsstrecke in Assen gibt es viele Kurven, die allerdings nicht so „hart“ sind. „Man muss nicht komplett runterbremsen wie auf anderen Strecken. Wer zu hart bremst, verliert wertvolle Sekunden. Man muss versuchen, in einem Fluss zu fahren, um zügig durchzukommen“, so der Auszubildende zum Werkzeugmechaniker. Schormair will also in den Kurven möglichst viel Zeit und so am Ende möglichst viele Plätze gut machen. „Viele meiner Konkurrenten sind leichter und deshalb schneller auf der Geraden. Deshalb muss sich in den Kurven mehr riskieren.“ Insgeheim hofft Schomair noch auf einen weiteren Verbündeten – Regen. „Da habe ich Vorteile. Das liegt mir irgendwie. Ich kann mich einfach gut auf die schwierigeren Verhältnisse einstellen.“

Der 19-Jährige will unbedingt einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern. „Das Saisonfinale ist der Höhepunkt und alle wollen sich nochmals präsentieren.“ Wie es danach weitergeht, steht noch nicht ganz fest. „Ich bin in Gesprächen und Verhandlungen, aber spruchreif ist noch nichts.“ Auf jeden Fall will der Aichacher im kommenden Jahr wieder im Motorradsattel sitzen, so viel steht fest. Nach dem Wochenende legt der 19-Jährige dann seine Maschine erst einmal bei Seite. Erst einmal geht es für zwei Wochen auf die Berufsschule nach Kaufbeuren. Ab November geht es dann für Schormair wieder mit der Vorbereitung auf die kommende Rennsaison weiter. Zunächst stehen Kondition und Krafttraining auf dem Programm. Danach geht es im Winter wieder auf die Strecke, allerdings mit dem Minibike.

