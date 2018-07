18:12 Uhr

Aichacher sorgt bei Kreismeisterschaft für Furore Lokalsport

Bei der Jugend-Kreismeisterschaft wirbelt Dauerregen den Terminplan durcheinander. Beim Kampf um die Titel hat ein Favorit das Nachsehen.

Von Michael Müller

Es hätte ein so schönes Event werden können. Hätte, wäre da am Wochenende nicht der strömende Regen gewesen, der den Spielplan bei den Jugend-Landkreismeisterschaften durcheinanderwirbelte. So ging am Finaltag im Dauerregen auf den Freiplätzen der Anlage des TC Mering nichts, die Finalpartien mussten in der Halle ausgetragen werden. Ein guter Teil der Endspiele fand auch auf den Hallenplätzen des TC Friedberg und des TC Aichach statt. Im Finale der Junioren U18 gab es eine Überraschung. Alexander Leischner (TC Aichach) siegte unerwartet gegen den vorher stärker eingestuften Lokalmatadoren Manuel Singer (TC Mering) mit 6:4 und 6:2. Im Halbfinale hatte Leischner bereits gegen den topgesetzten Florian Deiml (TC Mering) überzeugt und überlegen 6:1und 6:1 gewonnen, während Singer aufgrund der Rückzieher seiner Gegner quasi „spiellos“ ins Finale kam. Der Aichacher durfte sich jedenfalls völlig verdient über den Titel freuen. Bei den Juniorinnen U18 setzte sich die Favoritin Laurina Schön (TC Friedberg) in einer Vierergruppe mit drei Siegen klar durch. Am meisten Probleme bereitete ihr die spätere Drittplatzierte Johanna Neiß (TC Mering), gegen die sie nur knapp in drei Sätzen mit 5:7, 6:2 und 10:5 gewann.

Bei den Junioren U16 siegte der an zwei gesetzte David Eichenseher (TC Friedberg) mit 6:2, 6:3 gegen Lorenz Davideit (TC Aichach). Die Nummer eins, Maximilian Markus (TC Friedberg) war zum Spiel gegen den Aichacher nicht angetreten.

Den Titel bei den Knaben U14 sicherte sich in einem rein Meringer Finale Benedikt Beier gegen Tim Rajewski mit 7:5 und 6:1.

Überragend spielte im Wettbewerb der Knaben U12 Lasse Bergmiller vom TC Friedberg. Der ließ zunächst im Halbfinale Johannes Becker (TC Mering) mit 6:2 und 6:1 keine Chance und gewann dann im Finale klar gegen den Aichacher Tim Selig mit 6:2 und 6:0. Im Doppel-Finale U18 revanchierten sich Florian Deiml/Manuel Singer (TC Mering) gegen Alexander Leischner und seinen Partner Sebastian Kühnruß für ihre Niederlagen im Einzel. Sie siegten klar mit 6:3 und 6:3 und wurden Kreismeister im Doppel.

Pünktlich zur Siegerehrung in der Meringer Tennishalle waren dann alle Partien absolviert. So konnten TCM-Jugendwart Dominic Liebeherr, Merings Zweiter Bürgermeister Florian Mayer und TCM-Vorsitzender Maximilian Ludwig die Ehrungen vornehmen. Erfolgreichster Verein war mit sechs Einzeltiteln der TC Friedberg. Der TC Mering stellte im Einzel vier Kreismeister, während Kissing und Aichach sich über je einen Einzeltitel freuen dürfen. Den inoffiziellen Aufschlag-Wettbewerb gewannen Sophia Hartung (139 km/h) und Manuel Singer (205 km/h).

