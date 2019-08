vor 59 Min.

Aichacher stellen sich neu auf

Manfred Kappel ist neuer Sportwart beim TSV. Abteilungsleiter Jürgen Küchler wird bei Neuwahlen bestätigt

Die Sportkegler des TSV Aichach haben einen neuen Sportwart gefunden. Bei der Generalversammlung wurde die Abteilungsleitung neu gewählt. Chef der Kegler bleibt Jürgen Küchler. Lediglich 13 Kegler kamen zur Versammlung.

Küchler, der das Amt des Sportwartes in den vergangenen eineinhalb Jahren kommissarisch ausgeübt hatte, ging in seinem Bericht nur auf die abgelaufene Saison 2018/2019 ein. Dabei hob er vor allem die starke Leistung der Ersten Männermannschaft inklusive Aufstieg in die Bezirksoberliga hervor. Jugendsportwart Georg Gabriel erwähnte in seinem Bericht besonders die Erfolge der B-Jugendlichen Melanie Tauber.

Die Wahl ergab folgendes Ergebnis: Jürgen Küchler (Abteilungsleiter), Manfred Kappel (Sportwart), Georg Gabriel (Jugendsportwart), Christian Müller (Schatzmeister), Christian Kosmak (Schriftführer und Pressewart), Gerda Aigner und Hans-Peter Frühbauer (Beisitzer) und Raymund Aigner und Magdalena Küchler (Kassenprüfer). Als Wahlleiter hatte Raymund Aigner fungiert. Kassenprüferin Anita Gabriel schied aus.

Gleiches gilt für die beiden Beisitzer Michaela Hauke und Klaus Maurer. (keg)

