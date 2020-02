Aichacherin ist eine der besten Schützinnen der Region

Plus Veronika Pfaffenzeller ist Aichachs Sportler des Jahres 2019. Das Talent der 21-Jährigen kam früh zum Vorschein. Warum die Sulzbacherin erst überredet werden musste.

Es dauert einige Zeit, bis Veronika Pfaffenzeller ihre Schießausrüstung anhat. Jacke, Hose, Handschuhe und natürlich das Gewehr. Groß bewegen kann sich die 21-Jährige in dem speziellen Outfit nicht, doch ohne die Kleidung wären ihre Topleistungen gar nicht möglich. „Man muss ja das Gewehr möglichst ruhig halten, deswegen das Ganze“, erklärt die Sulzbacherin. Kleider allein machen aber noch keinen Topschützen. Pfaffenzeller: „Training ist das A und O.“

Schon bei den ersten Schüssen überhaupt konnte die Luftgewehrschützin ihr Talent nicht verstecken. Mit zehn Jahren traute sich die Sulzbacherin erstmals an die Stände der Adlerhorstschützen. Schon damals war sie beim Nikolaus- und Osterhasenschießen kaum zu schlagen. Das gilt mittlerweile auch in der Ersten Erwachsenenmannschaft. Dort schießt die 21-Jährige an Position eins und führt mit einem Durchschnitt von 394 (von 400 möglichen) Ringen die Einzelwertung der höchsten Liga im Schützengau Aichach, der Gauoberliga A, an. Dabei traute sich Pfaffenzeller lange nicht, in der Mannschaft zu schießen: Ihre langjährige Trainerin Erna Oswald erinnert sich genau: „Man hat schon bei den ersten Schüssen gesehen, dass sie Talent hat. Wir mussten viel auf sie einreden. Dann hat sie aber die Scheu abgelegt und sich der Jugendmannschaft angeschlossen.“

Bei der AN-Sportlerwahl auf Platz zwei

Die regelmäßigen Wettbewerbe förderten die Leistung der Sulzbacherin und heute gehört sie zu den besten Schützen der Region. Nicht umsonst wurde die Sachbearbeiterin, die in Schrobenhausen arbeitet, beim Ball des Sports am Wochenende zu Aichachs Sportlerin des Jahres 2019 gewählt. Auch bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres, stimmten die Leser der Aichacher Nachrichten fleißig für die Luftgewehrschützin ab – am Ende landete sie auf Platz zwei.

Viel wichtiger ist ihr aber der Erfolg der Mannschaft. „Ich mag es auch lieber, mit meinen Kollegen im Team zu schießen, als im Einzelwettbewerb. Das macht einfach mehr Spaß.“ Das abgelaufene Jahr war das bislang erfolgreichste der jungen Sulzbacherin. Bei den Adlerhorstschützen wurde sie mit einem 12,8-Teiler Schützenkönigin. Auch beim Gaudamenschießen war Pfaffenzeller nicht zu schlagen. Hinzu kommt der dritte Platz bei der Gaumeisterschaft und Platz fünf beim Landkreiskönigsschießen. „Es läuft sehr gut. Ich habe mich persönlich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.“ Eine kleine Rolle dürfte wohl auch die neue Schießkleidung spielen, wie Erna Oswald weiß: „Die ist genau auf sie angepasst, wodurch sie noch ruhiger stehen kann.“

Der Erfolg der Sulzbacher Mannschaft ist ihr wichtig

Bei all den Erfolgen hat die Mannschaft von Adlerhorst Sulzbach aber oberste Priorität. Aktuell liegen Pfaffenzeller und Co. auf Meisterschaftskurs. Damit das so bleibt, geht es jetzt wieder an die Schießstände. Zwei Mal pro Woche versucht die 21-Jährige zu trainieren. „Das ist in unserem Sport extrem wichtig. Nur wer trainiert, wird auch besser. Das habe ich selbst gemerkt. Talent allein reicht nicht aus.“ Besonders reizt Pfaffenzeller an ihrer Sportart die extreme Konzentrationsfähigkeit, die die Schützen mitbringen müssen: „Wir haben 40 Schuss und dürfen uns nur ganz wenige Fehler leisten. Es ist wichtig, über einen längeren Zeitraum die Konzentration hochzuhalten und sich nur auf das Ziel zu fokussieren.“ Genau das ist eine der Stärken der Sulzbacherin, wie Erna Oswald erklärt: „Sie bleibt extrem ruhig, auch wenn der Druck sehr hoch ist. Darin liegt ihre Kraft. Sie reizt die Zeit, die sie für die Schüsse hat, meist auch bis zum Schluss aus, wird aber nicht nervös.“

Die 21-Jährige ist auch Aichachs Sportlerin des Jahres 2019. Bild: Erich Echter

Wenn Veronika Pfaffenzeller nicht gerade am Schießstand Maß nimmt, ist die Sulzbacherin beim Schwimmen oder Skifahren zu finden. Oft geht es aber aus der Arbeit direkt an den Schießstand. Bei all dem Training sitzt aber auch bei Sulzbachs Nummer eins nicht jeder Schuss. Ein Erfolgsgeheimnis hat die 21-Jährige nicht, aber „wenn es gar nicht läuft, gehe ich nochmals vom Stand weg, schüttel mich kurz und versuche dann, mich wieder neu zu konzentrieren“, so Pfaffenzeller, die die Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach besucht hat. Zum Schießsport kam Pfaffenzeller über Vater Martin: „Ich war schon als kleines Mädchen mit im Schützenheim. Irgendwann wollte ich es dann ausprobieren.“ Es dauerte nicht lange, bis sie ihren Vater übertrumpfte: „Anfangs habe ich viele nützliche Tipps von ihm bekommen.“

Das sind Veronika Pfaffenzellers Ziele

Die braucht sie mittlerweile nicht mehr. Die Adlerhorstschützen coachen sich ohnehin bei den Wettbewerben gegenseitig. Bei allen Erfolgen hat auch die 21-Jährige noch Ziele: „In die Bezirksliga aufsteigen. Ansonsten will ich meine Leistung halten.“ Bei einer Bestleistung von 395 Ringen, die Pfaffenzeller in dieser Runde bereits drei Mal erreicht hat, ist aber allein das eine echte Herausforderung – ähnlich wie das Anziehen ihrer Schießausrüstung.

Drei Fragen an Veronika Pfaffenzeller

Wen würden Sie gerne einmal kennenlernen oder treffen?

„Den Rapper Casper. Ich mag seine Musik, vor allem aber auch seine Texte. Die sind nicht so plump wie bei anderen Rappern. Ich würde ihn fragen, wie er zu seinen Texten kommt, woher er sich seine Inspiration holt.“

Mit welcher Sportart können Sie gar nichts anfangen?

„Fußball interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Auch mit Boxen oder ähnlichen Sportarten kann ich nichts anfangen. Das ist mir einfach zu gewalttätig. Ich verfolge aber insgesamt wenig Sport, auch nicht im Fernsehen. Mir ist viel wichtiger, was meine Mannschaft macht.“

Womit kann man Sie so richtig auf die Palme bringen?

„Prinzipiell Ungerechtigkeiten in allen Formen. So etwas ist nie schön. Aber ich muss mich zum Glück nicht so oft ärgern. Und wenn, dann bringt mich das Schießen wieder ins Gleichgewicht.“