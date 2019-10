vor 18 Min.

Aichacherinnen obenauf

TSV-Frauen gewinnen beim Lokalspieltag zum Auftakt beide Derbys. Warum gegen Affing und Inchenhofen nicht alles glatt läuft

Zum Saisonstart in der Volleyball-Bezirksklasse Nord blieben die Damen des TSV Aichach beim Lokalgipfel in Affing ungeschlagen. Die Zweite kassierte in der Kreisliga zwei Niederlagen.

Am ersten Spieltag musste Aichachs Trainer Stefan Böck auf die beiden erfahrenen Kräfte Elena Mayr und Alexandra Böck verzichten. Zudem kämpften in der Vorwoche noch vier Spielerinnen mit einem grippalen Infekt – nicht gerade die besten Voraussetzungen für ein Lokalderby. Doch Aichachs Damen gaben sich gegen die Gastgeberinnen aus Affing keine Blöße. Stabil in Annahme und Abwehr, passgenau im Zuspiel und druckvoll im Angriff agierten sie im Feld und brachten die Partie ungefährdet nach Hause (25:14, 25:20, 25:8).

Gegen Inchenhofen wurde es schwieriger. Beim Einspielen knickte Diagonalspielerin Karin Heimbuch leicht um, und so musste im ersten Durchgang Geli Kraus diese Position besetzen. Mittelblock Franca Maiterth rückte auf die Außenposition. Dadurch hakte es im Aichacher Spiel, die Abstimmung passte nicht ganz. Ein 0:8-Rückstand konnte dann trotz Stabilisation nicht mehr aufgeholt werden. Vor dem zweiten Satz gab Heimbuch grünes Licht. Aichach musste sich Punkt für Punkt hart erkämpfen. Verlassen konnten sich die Paarstädterinnen auf ihre guten Aufschläge, die Hammerangaben von Heimbuch führten im dritten Durchgang zum knappen 26:24-Erfolg. Am Ende siegte Aichach in vier Sätzen. (21:25, 25:20, 26:24, 25:19).

TSV Aichach I Kreitmeier, Kraus, Breitsameter, Maiterth, K. Heimbuch, S. Heimbuch, Sieber, Pfleger, Khazri

Gegen den SC Biberbach und den TV Gundelfingen zeigte Aichach II zwar ansprechende Leistungen, doch am Ende blieb nur ein Zähler in der Paarstadt. Gegen Biberach konnte Aichach zumindest den zweiten Durchgang für sich entscheiden (22:25, 25:20, 17:25, 23:25). Noch enger wurde es gegen Gundelfingen. Nach dem knappen vierten Satz (23:25) war die Luft raus im fünften (9:15). (vb)

TSV Aichach II Gärtner, Wisnewski, Krammer, Böck, Schäffer, Köntopf, Knußmann, Malluche, Karadag, Schmaus

