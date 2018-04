22:11 Uhr

Aichacherinnen verabschieden sich anständig Lokalsport

TSV-Frauen gewinnen letztes Heimspiel gegen ersatzgeschwächte Gäste deutlich.

Von Johann Eibl

Am Samstagabend wurde bei den Handballern des TSV Aichach der Abschluss der Saison gefeiert. Das Frauenteam leistete seinen Beitrag zur Stimmung und gewann zuvor das letzte Heimspiel in der Landesliga gegen die HSG Dietmannsried/Altusried deutlich mit 35:25 Toren.

„Das Ergebnis passt“, stellte Trainer Martin Fischer fest und freute sich über den zweiten doppelten Punktgewinn binnen einer Woche: „Der Spielverlauf war anfangs okay, weil wir von Beginn an aufs Gas gedrückt haben. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir unsere fünf Minuten Schwächephase eingebaut. Dann haben wir den Schalter umgelegt.“ So konnte man wieder einen ordentlichen Abstand herstellen gegenüber den Gästen aus dem Allgäu, die damit die letzte Chance auf den Erhalt der Klasse verspielten. Aichach stand vorher schon als Absteiger fest, dennoch zieht das Team auch kurz vor dem Finale voll mit, wie Fischer herausstellte: „Da macht es auch Spaß.“ Zu Beginn des zweiten Durchgangs verkürzte die HSG den Abstand bis auf 17:19. Doch dann kippte die Partie wieder zugunsten der Aichacherinnen. Auffallend war zudem, dass sich Iris Kronthaler ihre vier Treffer für die letzten acht Minuten der Partie aufhob.

Nach der Schlusssirene ließen sich die siegreichen Damen, die zuletzt einmal 34 und einmal 35 Tore erzielten, von den Besuchern feiern. Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie immer besser mit der Landesliga zurechtkommen, je länger die Runde dauert. So ähnlich äußerten sich auch die Schiedsrichter aus dem Großraum München: „Wir haben sie öfter gepfiffen in der Runde. Die haben sich sehr gut entwickelt.“

Es war eine rechte Teamleistung, die von den Aichacherinnen im letzten Heimspiel zu sehen war. Denn obwohl sie 35-mal jubeln durften, kam keine einzige Spielerin auf mehr als fünf Tore. Wie gut es für Aichach diesmal lief, das kommt auch in der Tatsache zum Ausdruck, dass der Trainer kein Time-out benötigte, um seine Schützlinge auf Kurs zu bringen. Und die HSG bekam vor Augen geführt, das man mit einem Minikader von lediglich neun Leuten von vorneherein auf verlorenem Posten steht.

TSV Aichach Silke Arnold, Iris Kronthaler (4/2), Annabel Weiß, Verena Merker (5), Tini Wonnenberg (3), Johanna Fackler (5), Lina Schrempel (3), Ramona Bscheider (5), Lina Mahl (1), Bettina Bölk, Marleen Bscheider (1), Iva Vlahinic (5), Lara Leis (2), Magdalena Rappel (1).

HSG Dietmannsried/Altusried Sophie Bockius, Alessandra Brunner, Melanie Würsig (1), Mara Popp (5/2), Alisa Freisinger (2), Charlotte Heim (3), Katja Hofmeister (4), Karolina Strobel (5), Christina Unglert (5).

Schiedsrichter Bastian (Germering) und Huber (Taufkirchen bei München) Zuschauer 80 Siebenmeter 2:5 Zeitstrafen 2:3.

