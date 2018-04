vor 51 Min.

Aichachs Mikael Golling ist deutscher Meister Lokalsport

Der Nachwuchskämpfer des TSV Aichach holt sich bei der deutschen Meisterschaft den Titel in der B-Jugend. Seinen Gegnern lässt der 14-Jährige dabei keine Chance.

Von Sebastian Richly

Und plötzlich gab es für Mikael Golling kein Halten mehr. Der Nachwuchsringer des TSV Aichach holte überraschend die deutsche Meisterschaft der B-Jugendlichen und ließ sich anschließend von den zahlreichen Gratulanten aus ganz Bayern beglückwünschen. Der 14-Jährige holte durch drei eindrucksvolle Siege in Herdecke (Nordrhein-Westfalen) gleich bei seiner ersten Teilnahme in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm im Freistil den Titel.

Das hatte zuvor nur ein Aichacher geschafft. Vor zwölf Jahren triumphierte Patryk Kudla, der Bruder von Vizeweltmeister Denis, damals ebenfalls bei den B-Junioren (bis 69 Kilogramm). Dabei begannen die nationalen Titelkämpfe nicht optimal für Golling. Bei seiner ersten Deutschen war der Schüler sehr nervös. Oguz Özdemir, der zusammen mit Gollings Vater Ridvan und Jugendtrainer Tobias Mustafa die sechs Stunden Fahrt auf sich nahm, erinnert sich: „Ich habe extra noch gefragt, ob er gefrühstückt hat. Er kam mir etwas ruhig und blass vor, da wusste ich gleich, was los war.“ Also redeten Özdemir und Co. ihrem Schützling gut zu. Mit Erfolg: Auf der Matte war die Nervosität verflogen und Golling zeigte seine beste Form. Drei klare Schultersiege brachten dem Aichacher am Ende den Titel. Dabei brauchte er für seine Gegner insgesamt nicht einmal dreieinhalb Minuten. „Mikael versucht immer, die Kämpfe schnell zu beenden. Das gehört zu seiner Taktik“, erklärt Özdemir wenig überrascht. „Ich wusste, dass er gewinnen kann. Er war zwar nicht der Favorit, doch er hat im Vorfeld gezeigt, dass seine Form stark ist und er war perfekt vorbereitet.“ Schon bei der bayerischen Meisterschaft war der 14-Jährige erfolgreich und auch beim Wittelsbacher-Land-Turnier in Aichach ging er als Sieger von der Matte. Unter anderem schlug er auch Kämpfer aus einer höheren Gewichtsklasse.

Umso beeindruckender ist Gollings Leistung, wenn man bedenkt, dass er noch zum jüngeren Jahrgang der B-Jugend gehört. In Herdecke waren alle seine Gegner älter und erfahrener als der Aichacher: „Das ist schon erstaunlich. Selten kommt es vor, dass man als jüngerer Jahrgang so einen Titel holt“, weiß Özdemir, der Golling jahrelang trainierte. „Er hat eine gute Technik. Trotz seines Gewichts ist er sehr beweglich. Außerdem ist Mikael sehr ehrgeizig. Wenn er auf der Matte steht, will er unbedingt gewinnen. Er ist ein echter Siegertyp.“

Mit sechs Jahren kam Golling zum Ringen. Erfolge hat der Aichacher schon viele gefeiert. Die deutsche Meisterschaft ist aber bislang der größte Erfolg seiner noch jungen Karriere. „Wir werden noch viel Freude und Spaß mit ihm haben. Mikael ist ein toller Junge, der sehr höflich und bescheiden ist und viel Talent hat“, so Özdemir. Bei seiner Ankunft in Aichach am Sonntag gab es für Golling übrigens noch eine Überraschung. Freunde und Vereinsmitglieder empfingen den deutschen Meister und gratulierten. „Jeder gönnt ihm diesen Erfolg, denn Mikael arbeitet hart und hat auch früher oft einstecken müssen.“

Für die Aichacher Ringer hat die Saison aber gerade erst angefangen. In den kommenden Wochen stehen sowohl für die Jugendlichen als auch die Erwachsenen mehrere Turniere an, um sich auf die Wettkämpfe im Ligabetrieb vorzubereiten.

