03.12.2018

Aichachs Trainer holt sich Unterstützung Lokalsport

Aichachs Basketballer um Dennis Stancu (am Ball) verloren am Wochenende gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga, den TSV Wemding.

Aichach verliert mit 53:69 gegen Wemding. Amir Arul bekommt neuen Trainer-Kollegen.

„Es nervt langsam“, mit diesen Worten fasst Amir Arul, Coach der Aichacher Basketballer, die 53:69-Niederlage gegen den TSV Wemding knapp zusammen. „Ich weiß, das habe ich in den vergangenen Wochen oft gesagt, aber wir hätten das Spiel definitiv gewinnen müssen“, so der 37-Jährige weiter. Besonders die Freiwurf-Quote seines Teams bemängelt der Trainer aber: „Die war unglaublich schlecht.“ Nur 33 Prozent verwandelten die Aichacher von der Freiwurflinie. Zu allem Überfluss fällt ein weiterer Spieler verletzungsbedingt aus: Henoch Nya-Ekombo musste im dritten Viertel raus, die Diagnose ist noch offen.

Unzufrieden ist Arul allerdings nicht mit der Leistung seiner Mannschaft, sagt er. Lediglich das Ergebnis lasse zu wünschen übrig. Die Gäste aus dem Donau-Ries machten am Sonntag von Beginn an Druck. Im ersten Viertel führte Wemding bereits mit 18:10 Punkten. Zur Halbzeit baute der Tabellenzweite der Bezirksliga den Vorsprung gar auf 35:20 aus. „Unsere Chancenverwertung war einfach nicht gut genug“, so Arul. Im zweiten Spielabschnitt fingen sich die Aichacher etwas. 19:19 hieß die Punkteverteilung im dritten Viertel, 14:15 im finalen Spielabschnitt. Der Trainer hadert derweil mit den Schiedsrichtern: „Die waren nicht gut, haben viele Fouls kleinlich gegen uns gepfiffen – da waren sogar unsere Gegner teilweise überrascht.“ Die vielen Unterbrechungen hätten das Spiel sehr unruhig werden lassen, so Arul.

Walter Harke wird Co-Trainer

Topscorer aufseiten der Paarstädter war einmal mehr Alexander Eberlein (20 Punkte), gefolgt von Kirill Klein (13) und Anton Oksche (10) – allesamt hätten gut gespielt, lobt Arul. Insgesamt habe Wemding jedoch cleverer agiert, so der Coach: „Die waren abgeklärter, haben viele gestandene Spieler.“ Anders sehe die Personalsituation bei seinem Team aus. „Vielleicht sollte ich mir neue Beine anschrauben und selbst wieder auf dem Feld angreifen“, sagt Arul in Bezug auf die Verletzungssorgen und lacht. Dann schiebt er eine kleine Info nach: „Eventuell kommt demnächst ein neuer Spieler – aber da ist noch nichts fix.“ In trockenen Tüchern ist dagegen eine andere Personalie: Walter Harke wird Arul ab sofort als Co-Trainer unterstützen.

Der 38-Jährige leistet Aichachs Basketballern schon seit längerer Zeit im Training und bei Spielen Gesellschaft – „spaßeshalber“, wie Arul erklärt. Nun wird Harke ihn auch ganz offiziell unterstützen. „Er wird mir sicher eine große Hilfe sein, zwei Augen sehen schließlich nicht alles“, so Arul. Und weiter: „Ich habe es ja schon mehrfach betont, wir haben noch eine Menge Arbeit mit der Mannschaft vor uns.“ Harke sei schon in der Vergangenheit oft von den Spielern um Rat gebeten worden. „Ich habe ihm deshalb die Position als Co-Trainer vorgeschlagen“, so Arul. Körperlich sei sein neuer Trainerkollege in einer ähnlich schlechten Verfassung wie er selbst, „aber er hat gewaltig viel Ahnung“. (lot)

