Aindling

vor 18 Min.

Mehr als 300 am Start: Das ist beim Aindlinger Marktlauf geboten

Beim Aindlinger Marktlauf geht es nach zweijähriger Pause am Sonntag wieder rund. Mit dabei sind dann auch wieder die Titelverteidiger Hannah und Michael Sassnink (vorne) vom LC Aichach.

Plus 300 Sportlerinnen und Sportler haben sich für den Aindlinger Marktlauf am Sonntag gemeldet. Auch für das Jahr 2022 steht bereits ein Termin.

Von Johann Eibl

Aller guten Dinge sind drei. So besagt es zumindest der Volksmund, der aber auch nicht immer richtig liegt. Dreimal wurde der Versuch unternommen, den Aindlinger Marktlauf zum fünften Mal durchzuführen. Stets scheiterte das Vorhaben. Nun aber sind die Corona-Vorschriften so weit gelockert worden, dass der vierte Anlauf am Sonntag zum Ziel führen wird. Tage zuvor war bereits klar: Die Veranstaltung wird qualitativ wie quantitativ zu einem Erfolg werden.

