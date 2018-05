21:44 Uhr

Aindling am Boden Lokalsport

Während die Gersthofer Spieler (gelbe Trikots) den Einzug in die nächste Runde bejubeln, steigt der TSV Aindling (links Simon Fischer, dahinter Lukas Wiedholz) in die Bezirksliga ab. Im Rückspiel zeigte die Wiesmüller-Truppe zwar eine Leistungssteigerung, doch am Ende gab es erneut eine Niederlage.

Der TSV verliert auch das Rückspiel gegen den TSV Gersthofen trotz Überzahl mit 0:1 und muss in die Bezirksliga absteigen. Warum auch eine Leistungssteigerung gegenüber dem Hinspiel nicht ausreicht.

Von Johann Eibl

17 Jahre lang behauptete der TSV Aindling seinen Platz in der Fußball-Bayernliga. Es folgten fünf Jahre in der Landesliga. Und seit Sonntagabend steht der Abstieg in die Bezirksliga fest. In der Relegation gegen den TSV Gersthofen verlor der TSV 0:1, drei Tage zuvor war man beim Vizemeister der Bezirksliga Nord mit 0:3 unterlegen. Damit kehren die Aindlinger Kicker in die Klasse zurück, der sie letztmalig 1982 angehört hatten.

Überraschend kommt der Niedergang keineswegs. Seit Monaten war offenkundig, dass es verdammt schwer werden würde, die Landesliga zu verteidigen. Mit 70 Gegentoren in 32 Punktspielen weist Aindling die schwächste Defensivbilanz auf. Und die Offensive? Die war keinen Deut besser, was man daran ersehen kann, dass in den vier Pflichtspiele in diesem Monat kein einziger Torerfolg zu verzeichnen war. Da war es dann irgendwie logisch, dass man vergebens anstand bei der Übergabe der Reifezeugnisse.

Anders die Lage bei Gersthofen. Die Mannschaft hat die Relegation bislang ohne Gegentor überstanden. Diese Bilanz stellt eine gute Basis dar für die zweite Runde mit ebenfalls zwei Partien gegen den SC Aufkirchen in Mittelfranken. Wer sich in diesem Duell durchsetzt, der darf in der Landesliga spielen.

Aindling versuchte es mit Patrick Modes in der Startelf, der Kapitän war nach seinem Muskelfaserriss in Gersthofen nur Zuschauer gewesen. In der Anfangsphase rückte gleich einige Male der Schiedsrichter ins Blickfeld. Die ganz in Weiß gekleideten Aindlinger fühlten sich vom Unparteiischen benachteiligt, der immerhin in der Regionalliga pfeift. Benedikt Öllinger verteilte fleißig Gelbe Karten, souverän war seine Leistung keineswegs.

Aindling ist einfach zu harmlos

Simon Knauer setzte einen Freistoß auf das Tornetz und dann entwischte Simon Fischer seinem Gegner, zielte aber rechts am Kasten vorbei. Thomas Kubina war auf dem Weg in den Strafraum, Rudi Kine stellte sich vehement in den Weg. Weil’s das zweite Foul innerhalb weniger Minuten war, endete die Partie für den Ex-Aindlinger schon vor der Pause mit Gelb-Rot. Modes war mit Gelb gut bedient, als er den davonziehenden Manuel Lippe umriss.

Das ausgesprochen hitzige Duell der beiden Nachbarn forderte seinen Tribut. So musste in der Pause Julian Mayr aufgrund einer Fußverletzung seinen Platz räumen für Lukas Wiedholz. In Überzahl gleich mal ein Tor schießen und dann mit Unterstützung der Zuschauer bei den hohen Temperaturen zu einem Sturmlauf blasen: Das wäre der richtige Weg gewesen für die Aindlinger. Ein Fernschuss von Moritz Buchhart war immerhin erwähnenswert. Die Gemüter beruhigten sich allmählich wieder, was sicher auch daran lag, dass jedem längst klar war, dass der 0:3-Rückstand einfach nicht aufzuholen war. Bei einem Eckball von Okan Yavuz musste Modes auf der Torlinie gar das 0:1 verhindern. Gästekeeper Michael Finkert zeigte bei einem Knauer-Kopfball seine Klasse. Nach der regulären Spielzeit nahm Yavuz genau Maß – 0:1. Danach traf Kubina den linken Pfosten. Auch diese zwei Szenen waren typisch für das Duell.

TSV Aindling Wernberger, Schöttl, Klar, Hildmann (76. Prießnitz), Jacobi (60. Haas), Modes, Mayr (46. Lukas Wiedholz), Buchhart, Knauer, Kubina, Fischer.

TSV Gersthofen Finkert, Durner, Wagemann, Biehal, Huckle, Okan Yavuz, Kine, Kratzer (89. Gai), Secgin, Schnurrer (81. Hampel), Lippe (48. Oktay Yavuz).

Tor 0:1 Oktay Yavuz (90. + 1) Schiedsrichter Öllinger (Riedlhütte) Zuschauer 530 zahlende Gelb-Rot Kine (Gersthofen/Foul/37.).

Themen Folgen