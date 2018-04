Aindling bekommt Unterstützung

vor 33 Min.

Nach dem zweiten Sieg in Folge ist die Hoffnung beim TSV zurück. Im heutigen Nachholspiel gegen die Kaufbeurer erhält der Kader Zuwachs. Der Blick geht zurück auf die verrückte Partie in der Vorrunde im Allgäu.

Von Johann Eibl

Viele Fußballspiele geraten schnell in Vergessenheit, quasi mit dem Schlusspfiff sind sie abgehakt. Daneben gibt es auch ganz andere Partien, die noch Monate danach Stoff für Debatten liefern. In diese Kategorie ist das Landesligaspiel zwischen der SpVgg Kaufbeuren und dem TSV Aindling am 22. Juli 2017 einzuordnen. Am Mittwoch um 18.30 Uhr stehen sich diese beiden Teams wieder gegenüber, diesmal in einer Nachhol-Begegnung, die am Schüsselhauser Kreuz stattfindet.

Was war damals so besonders an diesem Duell im Allgäu? Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, das torlose Remis schmeichelte ganz klar den Gästen. Doch das Ende war noch nicht gekommen. Auf der rechten Seite spielte Lukas Wiedholz die Kugel nach innen und dort beförderte sie Moritz Buchhart über die Linie. Für die SpVgg weit mehr als eine Niederlage, denn damit war der Spielverlauf so richtig auf den Kopf gestellt. Kaufbeuren hatte es einfach nicht geschafft, die Vielzahl an Gelegenheiten zu nutzen.

Roland Bahl war damals der Gästetrainer, wenige Wochen später musste er Platz machen für Thomas Wiesmüller. Angesprochen auf die Ereignisse im vergangenen Sommer, meint der: „Kaufbeuren wird eine Rechnung offen haben.“ Doch auf den Ablauf am Mittwoch dürfte die Vorgeschichte keinerlei Einfluss haben. „Wir sind gerade in Fahrt“, erklärt Wiesmüller, der jetzt nach drei Auftritten in Folge ohne Niederlage nicht gleich von einer Serie reden möchte. Sein Ziel: Der April soll ein guter Monat für den TSV Aindling werden. Gegen Kaufbeuren ist er vorsichtiger Optimist: „Einen Dreier zu holen, wäre sehr, sehr schön.“ Denn damit wäre der Abstand zu Türkspor Augsburg auf einen einzigen Zähler geschmolzen. Allerdings ist dieser Konkurrent dann mit drei Partien im Rückstand.

Gute Nachrichten im Aindlinger Lager

Mit dem nächsten Heimsieg könnten sich die Aindlinger von 23 auf 26 Zähler verbessern. Wiesmüller: „Das wäre die Fortsetzung der Leistung, die wir die letzten Wochen bringen. Dann könnten wir tatsächlich wieder ranschnuppern.“ Doch der 31-Jährige will nicht als Fantast gelten, der daran denkt, das Fell des Bären zu verteilen, ehe der erlegt ist. Darum ist dem Coach der Blick nach unten nach wie vor wichtiger als der nach oben. Mit anderen Worten: Vorrang hat die Aufgabe, den Abstand zum Schlusslicht zu vergrößern, das allein am Ende direkt absteigen wird.

Es gibt weitere gute Nachrichten: Der Aindlinger Kader ist nicht mehr so dünn besetzt wie zuletzt. Moritz Buchhart fehlt nochmals als Urlauber. Inwieweit Thomas Kubina ein Kandidat für Mittwoch ist, wollte der Trainer erst nach der Übungseinheit am Dienstagabend entscheiden. Seit einigen Tagen aber haben ihm Lukas Ettner und David Englisch bereits mitgeteilt, dass nach ihren Erkältungen mit ihnen wieder zu rechnen sein wird. Und ganz gewiss brennt Florian Prießnitz auf seinen Einsatz, nachdem er seine Rotsperre abgesessen hat. Es ist aber davon auszugehen, dass zunächst die gleichen elf Kicker auf dem Platz stehen werden wie in Aystetten. Denn wer dort mit 3:1 gewinnt, hat sich wohl für einen weiteren Auftritt empfohlen.

Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Spieltags Das ist für das Osterwochenende Affings Torhüter Roman Artes. Der Keeper, der nebenbei auch noch als Co-Trainer beim Bezirksligisten TSV Gersthofen agiert, blieb am Doppelspieltag ohne Gegentor. Zwei Mal siegte der FCA mit 3:0 auswärts. Schon beim TSV Rehling zeigte Artes eine gute Leistung, am Ostermontag brachte Artes dann sogar die höherklassig erfahrenen Spieler des TSV Pöttmes zur Verzweiflung. Dabei ist Artes mit seinen 1,96 Metern Körpergröße nicht nur bei hohen Bälle eine Bank, auch fußballerisch ist Artes stark. Gegen Pöttmes erlief er im Stile von Manuel Neuer viele Bälle und half so die Null zu halten.

Top des Spieltags Das ist in dieser Woche das Spitzenduo der Kreisliga Ost. Sowohl der SC Griesbeckerzell als auch der FC Affing hielten sich am Doppelspieltag schadlos und vergrößerten den Abstand auf Platz drei auf satte neun Punkte. Punktgleich marschiert das Duo auf einen Showdown um den Titel zu. Am Wochenende überzeugten bei beiden Teams die Abwehrreihen. Während Affing zwei Mal mit 3:0 als Sieger vom Platz ging, gaben sich die Zeller mit zwei 1:0-Erfolgen minimali-stischer.

Flop des Spieltags Das ist der TSV Pöttmes im Jahr 2018. Der neue Spielertrainer Mariusz Suszko wartet nach drei Punktspielen immer noch auf den ersten Erfolg. Im Topspiel gegen Affing hielt der TSV dabei lange dagegen, doch die vielen Neuzugänge müssen erst noch integriert werden. Deutlich wurde das vor allem beim Auftritt gegen den Vorletzten FC Stätzling II. 2:2 hieß es am Ende, obwohl die abstiegsbedrohten Gäste am Ende dem Sieg sogar näher waren.

Pechvogel des Spieltags Das ist in dieser Woche Stefan Dax vom A-Klassisten TSV Hollenbach II. Der letztjährige Torschützenkönig der B-Klasse hatte im Bezirksligaduell gegen Ecknach II viel Pech, denn sein Elfmeter landete an der Unterkante der Latte und sprang nicht über die Linie. Wenig später traf der VfL dann per Elfmeter – es blieb der einzige Treffer der Partie.

Torjäger des Spieltags Am erfolgreichsten war Obergriesbachs Neuzugang Sebastian Kinzel, der beim 9:0 über den BC Aichach II gleich fünf Mal traf. Petersdorfs Stefan Simonovic traf ebenfalls fünffach, allerdings an zwei Spieltagen. Doppelt erfolgreich war Mauerbachs Marco Fürst. Bemerkenswert: Er verwandelte gegen Weilach gleich zwei Freistöße direkt.

Längste Serien Regionalligist FC Pipinsried schaffte im fünften Spiel 2018 endlich den ersten Sieg. Eine noch längere Durststrecke geht für den TSV Hollenbach zu Ende. Acht Spiele musste der TSV darauf warten. Erstmals an diesem Spieltag drei Spiele ungeschlagen ist jetzt Landesligist TSV Aindling. Erstmals im neuen Jahr gewinnen konnte dafür der TSV Aindling. Seine Serie auf fünf Siege in Folge ausgebaut hat der Kreisklasse-Spitzenreiter TSV Dasing. Kreisligist FC Affing steht sogar bei sechs Siegen in Serie, genauso wie der SC Griesbeckerzell.

Zuschauermagneten Die meisten Fans, 500, kamen zum Kreisligaspiel zwischen Langenmosen und Berg im Gau. 250 Personen beobachteten das Derby zwischen Ecknach und Adelzhausen.

