Aindling braucht frische Kräfte

Bekommen in der neuen Spielzeit namhafte Konkurrenz auf ihren Positionen: Kapitän Patrick Modes (links) und Matthias Jacobi. In welcher Liga der TSV Aindling dann spielen wird, steht noch nicht fest.

Im heutigen Heimspiel gegen Bad Grönenbach wollen die Schützlinge von Thomas Wiesmüller Revanche nehmen für das 0:3 im Hinspiel. Wie der Coach die Personalplanung für die kommende Spielzeit sieht

Von Johann Eibl

Seit dem letzten Landesliga-Auftritt des TSV Aindling sind 15 Tage vergangen. In der Zwischenzeit ist klar, wohin der Weg für sein erstes Fußballteam führt: in die Relegation. Zuvor sind noch zwei Punktspiele zu absolvieren, heute daheim um 14 Uhr gegen den TV Bad Grönenbach, der das Schlusslicht bildet und als Direktabsteiger feststeht.

Dass die Allgäuer in den sauren Apfel beißen müssen, stellt keine große Überraschung mehr dar. Die meiste Zeit nahmen sie den letzten Platz ein, sie erzielten die wenigsten Treffer und kassierten die meisten Gegentore. Lediglich drei Kicker waren bisher in der Lage, mehr als zweimal eigene Erfolge bejubeln zu dürfen: Denis Wassermann (neun), Alexander Kühn (sechs) und Johannes Zwickl (drei). Seit zehn Spielen fungiert Gursel Purovic, 57, als Trainer. Der Höhenflug hat den Grönenbachern nicht gutgetan, zweimal in Folge durften sie aufsteigen. Dieses Tempo hat sich als zu hoch erwiesen.

In der Vorrunde ist das Team des TSV Aindling bei diesem Kontrahenten mit 0:3 leer ausgegangen, es war ein Tiefpunkt in dieser Saison. „Die wollen das unbedingt drehen und nicht zweimal glatt gegen den Letzten verlieren“, sagt Trainer Thomas Wiesmüller, der davon ausgeht, dass seine Leute die richtige Einstellung mitbringen, selbst wenn er keine großen Worte mehr verlieren sollte vor dem letzten Landesliga-Heimspiel. Außerdem soll seiner Aussage zufolge am Ende der 14. Tabellenrang stehen. Simon Knauer wird diesmal aus privaten Gründen fehlen. Das ergibt für einen anderen Kicker aus dem TSV-Kader die Chance, sich für die Verlängerung der Saison zu empfehlen. Und das ist irgendwie durchaus im Sinn von Wiesmüller, der darauf hinweist, dass man in der Relegation mit vier Einsätzen in zwei aufeinanderfolgenden Wochen rechnen muss. Dazu genügen nicht elf Stammspieler, sondern eher 14, 15 oder 16.

Das spielfreie Wochenende haben die Aindlinger so genutzt, wie es geplant war. Zunächst stand eine ruhige Woche an mit einem Grillfest am Freitag. Wiesmüller: „Da haben wir ein schönes Stück Fleisch gegessen.“ Diese Woche wurde wieder normal trainiert, am Montag, Mittwoch und Freitag.

Mit der Personalplanung für die neue Runde ist Thomas Wiesmüller intensiv beschäftigt. Sollte es runter gehen in die Bezirksliga, ist für ihn klar, dass man mit diesem Kader die sofortige Rückkehr in die Landesliga anpeilt. „Wir müssen was tun für das nächste Jahr“, sagt er zur Ausgangslage und meint damit nicht zuletzt die Defensive: „Mit Benny Woltmann und Patrick Stoll haben wir zwei sehr, sehr gute Verstärkungen bekommen, unabhängig von der Liga.“ Zu Woltmann sagt der Coach: „Für uns ist das überragend, dass wir ihn holen konnten.“

