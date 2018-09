06:41 Uhr

Aindling empfängt Hollenbach Lokalsport

Vor wenigen Jahren spielte die Elf vom Krebsbach noch gegen die Dritte des Gastgebers. Für einen Gästespieler ist es eine besondere Begegnung.

Von Johann Eibl

Viele Spiele innerhalb kurzer Zeit und dazu ein kleiner Kader: Da sind eigentlich Misserfolge geradezu programmiert. Doch dass das nicht immer zutreffen muss, das zeigten die Fußballer des TSV Aindling mit ihrem 4:0-Sieg am Mittwoch bei Viktoria Augsburg. Diesen Schwung gilt es, nun mitzunehmen ins Heimspiel der Bezirksliga Nord am Sonntag um 18 Uhr gegen den TSV Hollenbach.

„Das haben sie wirklich gut gemacht“, sagt Trainer Herbert Wiest nach diesem unerwartet klaren Erfolg im Kreispokal gegen ein Topteam der Bezirksliga Süd. „Zweite Halbzeit - so stelle ich mir das vor.“ Da habe man eine Systemumstellung vorgenommen, so wie in der zweiten Halbzeit in Holzkirchen. Sein Co-Trainer Joachim Kessel habe ihn dazu ermuntert. Mit vier Treffern konnte man allein schon deshalb nicht rechnen, weil in Aindling derzeit gewiss kein Überangebot an Angreifern herrscht. Dieser Engpass hat sich weiter verschärft, nachdem Alexander Lammer operiert werden musste. Er hatte sich im Training eine Knöchelverletzung zugezogen. „Das ist wirklich Pech“, versucht ihn Wiest ein wenig zu trösten. Anton Schöttl und Alexander Thiel sind noch in Urlaub, Michael Hildmann darf im Punktspiel wieder eingreifen und dazu steht auch Hasret Inan zur Verfügung. Eines wird Herbert Wiest seinen Leuten vor diesem Derby ans Herz legen: „Da müssen wir dagegenhalten. Allein mit spielerischen Mitteln werden wir gegen Hollenbach nicht zum Erfolg kommen.“ Er geht davon aus, dass dieser Kontrahent in erster Linie seine kämpferischen Fähigkeiten in die Waagschale werfen wird.

Kein Wunder, denn bei so manchem Hollenbacher Spieler dürfte die Emotionen vor dem Gastspiel hochkochen. Angefangen bei Coach Christian Adrianowytsch, der selbst von 2006 bis 2008 für den TSV Aindling, damals noch Bayernligist, am Ball war. „Das ist für mich schon ein besonderes Spiel, weil ich dort zwei sehr schöne Jahre hatte,“ so der Ex-Aindlinger. Hollenbachs Abteilungsleiter Maximilian Golling hat vor dem Derby eine Geschichte im Gedächtnis: „Ich weiß es noch ganz genau, im Jahre 2008 spielten wir mit der ersten Mannschaft, damals in der A-Klasse, auf dem Nebenplatz, ein Punktspiel gegen den TSV Aindling III. Es war das Vorspiel für ein Bezirksligaspiel der Aindlinger Zweiten.“ Trotz dieser spannenden Historie – für Nostalgie, dass wissen sie in Hollenbach, bleibt keine Zeit, denn auch am Lechrain geht es um drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Golling stuft die Aindlinger als äußerst gefährlich ein, schließlich hätten sie in den vergangenen Monaten und Jahren viele Rückschläge einstecken müssen und sind in der Bezirksliga noch nicht so richtig angekommen. „Da platzt irgendwann sicherlich der Knoten und das könnte jederzeit passieren.“ Auch Adrianowytsch ist sich sicher, dass die Trauben am Lechrain sehr hoch hängen werden: „Das ist natürlich spielerisch schon eine Hausnummer“, gibt er zu, kündigt jedoch im gleichen Atemzug heftige Gegenwehr an: „Wir werden alles in die Waagschale werfen und wollen ein unangenehmer Gegner sein“. Große Motivationskünste wird der 32-Jährige vor dem „Highlight-Spiel“ wohl nicht anwenden müssen. Alle freuen sich tierisch auf das Aufeinandertreffen im Stadion am Schlüsselhauser Kreuz. Definitiv nicht dabei sein werden dort Urlauber Samuel Fischer und der noch immer verletzte Jonas Ruisinger. Hinter Dominik Stark steht noch ein Fragezeichen. Hollenbachs Urgestein plagt sich seit dem vergangenen Heimspiel gegen Holzkirchen mit Schulterproblemen herum. Dafür kann Adrianowytsch wieder auf den zuletzt fehlenden Werner Meyer zurückgreifen. Das besagte Spiel zwischen Hollenbach 1 und Aindling 3 am 12. Oktober 2008 auf dem Nebenplatz endete übrigens 2:0 für den späteren Aufsteiger aus Hollenbach. (jeb mit mika)

