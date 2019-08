vor 39 Min.

Aindling empfängt starken Aufsteiger

TSV peilt am Freitag gegen Mertingen dritten Sieg in Folge an

Die Aussicht erscheint verlockend. In die Spitzengruppe der Bezirksliga Nord könnten die Fußballer des TSV Aindling reinschmecken – zumindest für ein paar Stunden. Voraussetzung für diesen Vormarsch wäre ein Sieg am Freitagabend, wenn um 19.30 Uhr der FC Mertingen seine Visitenkarte am Schüsselhauser Kreuz abgibt. Damit hätten sich die Hausherren auf zwölf Punkte verbessert.

Trainer Roland Bahl blickt zurück auf den Saisonstart, den er als „sehr, sehr misslungen“ einstuft: „Jetzt haben wir die Möglichkeit, den ein bisschen vergessen zu machen.“ Er mahnt seine Leute zur Wachsamkeit, schließlich befindet sich seine Mannschaft nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt; andererseits ist der Abstand zum Rangzweiten ebenso groß. Und der Neuling aus Mertingen, den Bahl als starken Aufsteiger bezeichnet, hat bislang so viele Zähler gesammelt wie Aindling: Gegen Günzburg, Holzkirchen und zuletzt mit 2:1 gegen den BC Adelzhausen hat der Meister der Kreisliga Nord bereits drei Mal den Platz als Sieger verlassen. Auch in Hollenbach musste sich der FCM erst spät geschlagen geben. Mit Maik Stach haben die Mertinger einen Mann in ihren Reihen, der vergangene Saison noch das Trikot des TSV trug.

Lukas Wiedholz fehlt als Urlauber, ebenso Mehmet Aktürk, der zudem aufgrund einer Schulterverletzung pausieren muss. Der Defensivspieler muss sich noch einer weiteren Untersuchung unterziehen, verbunden mit der Sorge, dass er vielleicht doch für längere Zeit ausfallen wird. Felix Danner ist wieder bei der Mannschaft, allerdings fehlen ihm zwei Wochen Training. Zum Kader wird diesmal Jan Plesner zählen, der gute Fortschritte verzeichnet. Auch Lukas Ettner darf auf Einsatzzeiten hoffen. (jeb)

