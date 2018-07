20:09 Uhr

Aindling hält eine Halbzeit lang mit Lokalsport

SV muss sich Schwabmünchen trotz Führung mit 1:4 geschlagen geben. Affinger Achtungserfolg.

Die meisten Fußballer aus dem Wittelsbacher Land schwitzen bereits wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison. Während die unterklassigen Teams noch bis Mitte August Zeit haben, ehe es mit den Punktspielen losgeht, sind die Teams auf Bezirk und Landesebene schon weiter. Insbesondere die Testspiele dienen hier als Gradmesser. Als erstes um Punkte geht es für den Regionalligisten FC Pipinsried, der im Derby gegen Dachau mit 3:0 gewann. Der TSV Aindling konnte im Test gegen den Bayernligisten TSV Schwabmünchen nur eine Halbzeit mithalten. Der FC Affing feiert Achtungserfolg.

Aindling – Schwabmünchen 1:4

Im Test gegen den TSV Schwabmünchen zeigte die Mannschaft des TSV Aindling eine gute erste Halbzeit. Patrick Modes trat wieder als Torschütze in Erscheinung. Nach einem Konter, den er selbst einleitete, war er per Kopf nach einer Flanke von Lukas Ettner zur Stelle und markierte die Führung für die in Halbzeit eins gut organisierte Elf von Trainer Thomas Wiesmüller. Im zweiten Durchgang aber dominierten die Gäste, die nun gleich vier Mal trafen und sich schließlich mit 4:1 behaupteten. Maik Uhde erzielte den Ausgleich, dann waren Turgay Karvar und Fabio Maiolo erfolgreich, ehe mit Serhat Örnek ein Stürmer den Schlusspunkt setzte, der zuvor in Diensten des VfL Ecknach stand. Damit kam der Unterschied von zwei Spielklassen klar zum Ausdruck; außerdem kämpft Schwabmünchen in wenigen Tagen bereits erstmals um Punkte, Aindling hat noch zwei Wochen mehr Zeit und ist damit in der Vorbereitung noch nicht so weit. Mathias Jacobi, der eigentlich zu den Aindlinger Offensivkräften zählt, durfte wieder als Linksverteidiger ran – auf der Position kam er auch schon am Ende der vergangenen Landesligarunde zum Einsatz. Alexander Thiel und Simon Schön zeigten, dass sie beim Absteiger in die Bezirksliga zu Alternativen in der Defensive werden könnten. (jeb)

Neumünster – Adelzhausen 3:3

In einem munteren und chancenreichen Testspiel erreichte der BC Adelzhausen beim Kreisligisten SSV Neumünster-Unterschöneberg ein 3:3. Nachdem der BCA in der ersten Halbzeit teils fahrlässig größte Chancen ausließ, leistete man sich im Spielaufbau dann innerhalb weniger Minuten einige Fehler und kassierte drei Gegentore (21., 22. und 26. Minute). Torjäger Dominik Müller verkürzte dann in der 39. Minute auf 1:3 ehe es in die Pause ging und Spielertrainer Peter Eggle deutlich Worte an sein Team fand. Nach dem Seitenwechsel ging der BCA deutlich engagierter zu Werke und kam durch Thomas Grimmer nach 49 Minuten auch schnell auf 2:3 heran, doch danach vergab man vor allem durch einige Kopfball-möglichkeiten von Christoph Mahl den Ausgleich. Erst mit der letzten Aktion des Spiels erzielte Mittelfeldspieler Stefan Asam noch das leistungsgerechte 3:3, als er einen an ihm verursachten Strafstoß souverän verwandelte. (jüd)

TSV Dachau – FC Pipinsried 0:3

Im vorletzten Test gab es einen klaren Erfolg für den FCP. Die Tore für den Regionalligisten erzielten Kasim Rabihic sowie die Neuzugänge Philipp Schmidt und Marian Knecht.

FC Affing – FC Stätzling 2:0

Im dritten Test gab es den ersten Sieg für den Aufsteiger. Und das im Duell mit dem Landesligaabsteiger FC Stätzling. Die Tore für die Mannschaft von Trainerduo Tobias Jorsch/Marc-Abdu Al-Jajeh erzielten Kapitän Maximilan Merwald und Neuzugang Max Schacherl.

Sulzemoos– Hollenbach 2:1

Bereits zum vierten Mal war die Elf vom Krebsbach in dieser Vorbereitung in einem Testspiel gefordert. Gegen den oberbayerischen Bezirksligisten SV Sulzemoos setzte es eine 1:2-Niederlage. Dabei ging die Mannschaft von Spielertrainer Christian Adrianowytsch durch Martin Aechter früh in Führung. Zwei Treffer von Bilal Solanke (25./81.) besiegelten die dritte Testspielpleite. "Fußball-Ergebnisse

