15:03 Uhr

Aindling holt Woltmann und Stoll von Schwaben Augsburg Lokalsport

In welcher Liga der TSV Aindling in der Saison 2018/19 mit seiner ersten Fußballmannschaft vertreten sein wird, das ist noch offen. So viel aber lässt sich jetzt schon sagen: Egal ob Landesliga oder Bezirksliga, der Kader kann sich sehen lassen. Denn am Donnerstag teilte der Verein den Zugang von zwei weiteren Spielern mit, die derzeit noch für den TSV Schwaben Augsburg in der Bayernliga tätig sind: Benjamin Woltmann und Patrick Stoll. In der Saison 2014/15 gehörte Stoll, 23, dem Landesliga-Team des FC Affing an. In der aktuellen Runde kam der Abwehrspieler auf drei Einsätze für Schwaben Augsburg. Woltmann dürfte rein vom Namen her der Topmann im neuen Kader des TSV Aindling sein. Der defensive Mittelfeldspieler, der in der Sommerpause 28 Jahre alt wird, kehrt damit zu dem Verein zurück, für den er in der Saison 2011/12 bereits 33 Bayernliga-Spiele absolvierte. Danach war er 68-mal für den TSV Rain in der Regionalliga am Ball, nun zählt er zu den Stammkräften bei Schwaben Augsburg. Die personellen Planungen für die neue Runde sind damit noch nicht abgeschlossen. Wie Josef Kigle, Vorstand Spielerbetrieb, auf der Homepage des Vereins mitteilt, sei man „noch recht positiv unterwegs und führe Gespräche.“ (jeb)

Themen Folgen