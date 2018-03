02:27 Uhr

Aindling kämpft sich ran Lokalsport

Die Rückkehr von Lukas Wiedholz ins Landesligateam des TSV lässt Trainer Thomas Wiesmüller staunen. Ein aus der Not geborenes Comeback wird dagegen kurzfristig gestrichen.

Von Johann Eibl

Diesmal hatte er doch recht, der Wetterbericht, der für die Nacht von Samstag auf Sonntag in der Region ergiebige Schneefälle vorausgesagt hatte. Der Schnee kam – und mit ihm die Absagen in den Amateur-Fußballklassen von der Landesliga bis zur Kreisklasse. Durch die erneute Zwangspause verschärft sich bei manchen Klubs die Situation in Sachen Nachholtermine. Besonders betroffen sind die Landesligisten Mering und Stätzling. Die Meringer haben bereits fünf Partien weniger absolviert als Konkurrent Olching. Gespannt darf man auch sein, wann der ausgefallene Spieltag der Kreisliga Ost nachgeholt wird. Traditionell könne hier der Ostermontag herhalten.

Gespielt haben dafür die Aindlinger, die voll im Soll liegen und 2018 bereits dreimal im Einsatz waren. Er war ein Muster an Beständigkeit. Vom Frühjahr 2003 bis zum Mai 2015 galt Tobias Völker als eine feste Größe in der Innenverteidigung des TSV Aindling, nachdem er vom TSV Schwaben Augsburg an den Lechrain gewechselt war. Nicht selten rüttelte er seine Mitspieler mit lauten Zurufen auf. Als Völker damals vom Verein verabschiedet wurde, meinte Präsident Ludwig Grammer halb im Scherz, halb im Ernst: „Vielleicht brauen wir ihn noch mal als Spieler.“

Am Samstag wäre es beinahe so weit gekommen. Der Name von Tobias Völker tauchte auf dem Aindlinger Spielberichtsbogen in Olching auf und der 38-Jährige, der seither als Co-Trainer fungiert, stand auch nahe vor seinem Comeback. Doch dann kamen die Oberbayern kurz vor dem Ausklang der Landesligapartie zum 1:1-Ausgleich, der auch den Endstand bedeutete. Trainer Thomas Wiesmüller verzichtete nun auf den angedachten Wechsel.

TSV Aindling: Gibt es bald weitere Rückkehrer?

Man mag darüber debattieren, ob Lukas Wiedholz in Olching der Aindlinger Startelf angehört hätte, wäre der Kader einigermaßen komplett gewesen. Doch diesmal war die Liste der fehlenden Kandidaten beinahe länger als die der anwesenden Kicker. Wiedholz durfte jedenfalls von Anfang mitmischen. Sein Auftritt gefiel dem Coach außerordentlich gut: „Da merkt man, dass er schon ein paar Jahre in Aindling spielt und von daher Erfahrung mitbringt. Da muss ich ihn loben, dass er nach langer Verletzungspause so zurückkehrt.“ Allerdings musste der Inchenhofener zur Pause seinen Platz räumen, nicht zuletzt auch wegen einer Verwarnung nach einem taktischen Foul.

In dieser Weise würde sich Wiesmüller auch gerne über andere Leute in seinem Kader äußern, die aufgrund gesundheitlicher Probleme mehr oder weniger lang ausfallen. Doch da gibt es nach wie vor nur wenig Neues zu berichten. Bei Adrian Müller erweist sich die Einblutung als so gravierend, dass sich der Heilungsprozess länger als gedacht hinzieht. Bei Thomas Kubina sieht es besser aus, der Stürmer kann jetzt zumindest wieder das Lauftraining absolvieren. Auf die Schnelle aber wird man auch ihn nicht im TSV-Trikot sehen. Wiesmüller: „Das wird allerfrühestens nach Ostern sein.“ Optimisten mögen da an das Heimspiel zu Hause gegen Kaufbeuren denken, das am Mittwoch, 4. April, stattfindet.

„Es war auf alle Fälle ein gewonnener Punkt“, betonte Thomas Wiesmüller nach dem Remis in Olching. Große Sprünge kann das Team damit in der Rangliste zwar nicht vollführen. Doch wichtiger und wertvoller war wohl die Erkenntnis, dass man durchaus mithalten kann in dieser Landesliga – selbst wenn es mal vom Personal her alles andere als rosig aussieht. Nach dem 0:5 in der Vorwoche gegen Oberweikertshofen hätten diese Formulierung wohl nur wenige unterschrieben.

Tops & Flops des Spieltages

Top des Spieltags Hier kann man getrost den Auftritt des TSV Aindling in Olching nennen. Nur zwölf Feldspieler standen zur Verfügung, am Ende stand der erste Punktgewinn, der durchaus auch dreifach hätte ausfallen können. Wichtigste Erkenntnis im Aindlinger Lager nach dem 1:1. Die Mannschaft lebt noch, auch wenn der Befreiungsschlag noch auf sich warten lässt.

Flop des Spieltags Das ist der FC Pipinsried. Der Regionalligist ließ im so wichtigen Spiel gegen die kriselnden Bayreuther zumindest in Halbzeit eins fast alles vermissen. Kein Aufbäumen, kein Einsatz und eine indiskutable Leistung brachten den FCP auf die Verliererstraße. Am Ende hieß es 1:3. Dabei machte das Spiel in Augsburg nach der verkorksten Vorbereitung doch viel Mut. Vom beherzten Auftritt in der Ferne war der Dorfklub zu Hause wieder einmal meilenweit entfernt. Willkommen zurück im Abstiegskampf.

Pechvogel des Spieltags Das ist diesmal Lukas Wagner. Der 19-jährige Ecknacher machte in der Bezirksligapartie gegen Bubesheim eine starke Partie, musste dann aber runter. Der Nachwuchsspieler knickte ohne Einwirkung des Gegners um. Wagner war einer der Gewinner in der Vorbereitung beim VfL. Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest.

Längste Serien Der VfL Ecknach verliert seit sechs Partien erstmals wieder ein Bezirksligaspiel. Weiter auf den ersten Sieg 2018 muss der TSV Aindling warten. Regionalligist FC Pipinsried wartet ebenfalls seit drei Spielen auf einen Dreier.

Z uschauermagneten Die niedrigen Temperaturen drückten auch auf die Zuschauerzahlen. In Pipinsried waren es 270 und die Aindlinger Partie in Olching wollten 150 Fans sehen.

