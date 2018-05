22.05.2018

Aindling muss sich in der Relegation strecken Lokalsport

Am Donnerstagabend geht es für den TSV gegen Gersthofen um den Klassenerhalt. Die Generalprobe in Memmingen ging schon mal gründlich daneben. Warum im Hause Hildmann das Los alles andere als Freude auslöst

Von Johann Eibl

Die reguläre Saison endete für die Fußballer des TSV Aindling mit einer weiten Fahrt nach Memmingen und einer 0:5-Schlappe. Die Abstiegsrelegation startet am kommenden Donnerstag mit einem kurzen Trip zum Nachbarn in Gersthofen. Dort steht ab 18.30 Uhr das Hinspiel an, am Sonntag um 16 Uhr folgt die zweite Partie am Schüsselhauser Kreuz. Wer sich dann im Europapokalmodus durchgesetzt hat, auf den wartet der Sieger des Duells SC Aufkirchen gegen den FC Stätzling.

Damit förderte die Auslosung am Sonntag in Regensburg ein Ergebnis zutage, mit dem man in Aindling nicht gerechnet hatte. „Wir waren alle auf Erkheim eingestellt“, meinte Trainer Thomas Wiesmüller. Erkheim als Vize der Bezirksliga Süd wurde aber in eine andere Vierergruppe eingeteilt. Wiesmüller staunte über den SC Aufkirchen: „Ich weiß gar nicht, wo die sind.“ Dabei handelt es sich um den Vizemeister der Bezirksliga Süd in Mittelfranken, der in der Nähe von Ansbach zu Hause ist.

So wie sich die Aindlinger Kicker in letzter Zeit präsentieren, ist es zweitrangig, auf wen sie wann treffen. Weil sie gerade nach der dritten 0:5-Schlappe in dieser Landesligasaison, die alles andere als eine Empfehlung darstellt, wohl in jedem Fall als Außenseiter einzuordnen sind. Aus den letzten sechs Punktspielen gingen sie fünfmal als Verlierer hervor, lediglich zu Hause gegen Gundelfingen (3:1) sah es anders aus. Das Torverhältnis von 4:18 in diesem Zeitraum liefert ebenfalls nur den Pessimisten stichhaltige Argumente. Am Samstag wurden wie angekündigt mit Patrick Modes und Michael Hildmann zwei wichtige Kräfte geschont, mit ihnen ist gegen Gersthofen wieder zu rechnen. Für Hildmann sind die Relegations-Duelle übrigens eine „Familienangelegenheit (siehe Stimmen).

Wolfgang Klar musste früh ausgewechselt werden, weil er unter gegnerischer Einwirkung umgeknickt war. In der Pause nahm Wiesmüller in Memmingen einen geplanten Wechsel auf der Position des Torhüters vor; für Sven Wernberger kam Florian Peischl, der ein wenig Spielpraxis sammeln sollte für den Fall, dass man ihn in der Relegation benötigen sollte. Wernberger musste in Memmingen die Kugel dreimal aus den Maschen holen, Peischl zweimal.

Mit breiter Brust können die Aindlinger nicht in die Saisonverlängerung gehen, die Leistungen gerade in den vergangenen beiden Partien ließen zu viele Wünsche offen. Bezeichnend für den aktuellen Abwärtstrend ist auch die Tatsache, dass der Vorsprung auf Schlusslicht Bad Grönenbach in der finalen Tabelle lediglich ein Pünktchen noch beträgt. Daher können die Spieler des ehemaligen Bayernligisten nun eigentlich nur positiv überraschen. Lukas Ettner, so viel ist bereits klar, steht nicht zur Verfügung.

FC Memmingen II Zettler, Maurer (62. Zimmer), Gräser, Brugger, Rupp, Arndt (62. Paul), Sirch, Notz, Kotter, Lutz, Maier (84. Koudossou).

TSV Aindling Wernberger (46. Peischl), Haas, Klar (24. Buchhart), Schöttl, Wink (46. Jacobi), Wiedholz, Prießnitz, Mayr, Fischer, Knauer, Kubina.

Tore 1:0 Gräser (19.), 2:0 Notz (38.), 3:0 Lutz (42.), 4:0 Notz (83.), 5:0 Koudossou (89.) Schiedsrichter Ziegler (Hohenpeißenberg) Zuschauer 62.

