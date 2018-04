vor 16 Min.

Aindling öffnet dem Meister Tür und Tor Lokalsport

Beim TSV Nördlingen wird den TSV-Kickern eine Lektion erteilt. Die Wiesmüller-Elf ist erster Gratulant bei Rieser Party. Der Mann des Tages ist beim 5:0-Erfolg gleich an vier Treffern beteiligt.

Von Johann Eibl

Die Ausgangslage war eindeutig. Der TSV Nördlingen galt am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Aindling als haushoher Favorit. Und wie lief die Partie in der Fußball-Landesliga Südwest? Genau so, wie man es von der Papierform her erwarten durfte. Die Gastgeber gewannen mit 5:0, feierten den Titelgewinn und den ersten Einzug in die Bayernliga. Die Verlierer gratulierten artig und nahmen die Erkenntnis mit nach Hause, dass sie 90 Minuten auf verlorenem Posten standen.

Wenn die Unterschiede zwischen zwei Teams so augenfällig sind, spricht der Unterlegene gerne davon, der Gegner sei eine Nummer zu groß gewesen. Im Ries traf diese Aussage nicht zu. Der neue Titelträger war ganz einfach zwei Nummern zu groß für ein Team, das außer Mut gegen diesen Riesen nicht allzu viel auf den Rasen brachte. Dazu war die Dominanz der Hausherren einfach zu mächtig. Nach dem Schlusspfiff stieg die große Fete, die sich die Nördlinger nach einer exzellenten Saison ganz gewiss verdient hatten.

Es ist müßig, darüber zu rätseln, ob sich die Gäste in kompletter Besetzung ein wenig besser aus der Affäre hätten ziehen können. Nicht nur David Englisch galt es zu ersetzen, verletzt fehlten kurzfristig auch Simon Knauer wegen Rückenbeschwerden und Simon Haas, bei dem eine Achillessehne nicht mitspielte. Simon Fischer saß die meiste Zeit auf der Bank. Als er eingewechselt war, hatte der Stürmer eine starke Szene. Dabei vernaschte er zunächst Andreas Kaiser, ehe er den linken Außenpfosten anvisierte. Thomas Kubina scheiterte allein vor Torhüter Daniel Martin.

Aindlinger Spieler sind überfordert

Da waren längst alle Fragen geklärt. Beispielsweise die nach dem besten Mann auf dem Platz. Dieses Prädikat hatte sich Daniel Holzmann verdient, der auf dem rechten Flügel in beeindruckender Manier Tempo mit Technik kombinierte. So war er gleich an den ersten vier Treffern mehr oder weniger stark beteiligt. Seine Klasse hatte Folgen für Christian Wink. Von Trainer Thomas Wiesmüller weiß man inzwischen, dass er nicht lange fackelt, wenn ein Spieler kein Land sieht. So ersetzte er den linken Verteidiger noch vor dem Wechsel der Seiten. Auch Lukas Ettner bekam die Qualität von Holzmann zu spüren, etwa als Flankenlieferant beim dritten Tor. Ehe der mit einem Schuss ins lange Eck das 4:0 erzielte, wirkte Ettner wie ein Statist. Ansonsten sollte man noch unterstreichen, dass Alexander Schröter, der Trainersohn, gleich drei Treffer erzielte. Und Manuel Meyer wäre um ein Haar ein bemerkenswerter Kunstschuss geglückt. Von der rechten Seite setzte er einen Eckball an den langen Pfosten.

Im zweiten Durchgang nahmen die Gastgeber das Tempo aus dem Spiel. Nun waren sie sichtlich darauf bedacht, für die anschließenden Feierlichkeiten fit zu sein. Doch diese Zurückhaltung reichte immer noch locker aus, um in keiner Phase des ungleichen Duells in Verlegenheit zu geraten.

TSV Aindling Wernberger, Schöttl, Mayr, Hildmann (66. Klar), Wink (40. Ettner), L. Wiedholz, Modes, Buchhart, Jacobi, Prießnitz (66. Fischer), Kubina.

Tore 1:0 Schmidt (25.), 2:0 Schröter (35.), 3:0 Schröter (57.), 4:0 Holzmann (62.), 5:0 Schröter (90.) Zuschauer 450 Schiedsrichter B. Wagner (Kirchehrenbach).

