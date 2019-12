vor 24 Min.

Aindling verstärkt sich

Mittelfeldspieler Ivan Brekalo kommt von Trenk Augsburg

Personelle Veränderungen in der Winterpause hatte Aindlings Trainer Roland Bahl vor einigen Tagen angekündigt. Inzwischen lässt sich mehr dazu sagen.

Hasret Inan hat sich dem Türk SV Bobingen angeschlossen. Vom Kreisklassisten KSV Trenk Augsburg kommt Ivan Brekalo fürs Mittelfeld. „Der hat gute Ansätze“, sagt Josef Kigle, der Vorstand Spielbetrieb. Lukas Rutka, der als Torhüter bislang mit der Rolle der Nummer zwei vorliebnehmen musste, wird sich möglicherweise dem TSV Rehling anschließen. Der Transfer des 19-Jährigen ist aber noch nicht perfekt. Von der TG Viktoria Augsburg kommt mit Valentin Wendel ein 27-jähriger Torhüter, der schon zwei Monate lang am Schüsselhauser Kreuz mittrainiert hat. Ist damit das Thema Zu- und Abgänge in der Winterpause abgeschlossen? Dazu sagt Kigle: „Ich weiß nicht, ob sich noch was tut. In der Winterpause hängt alles von der Ablösesumme ab.“ (jeb)

Themen folgen