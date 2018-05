11.05.2018

Aindlinger A-Jugend kassiert wieder mal kurz vor Schluss ein Tor Lokalsport

2:3-Niederlage des TSV beim Bezirksoberligaspiel in Bobingen ist unnötig. Zwei englische Wochen für Hollenbacher C-Junioren

Auch die Jugendfußball gehen in den Endspurt:

TSV Aindling

Mit 1:4 verlor die A-Jugend gegen den Aufstiegsaspiranten FC Stätzling. Das Spiel ging eigentlich gut für Aindling los. Andy Wiedholz schlenkerte sich rechts durch, und seine scharfe Hereingabe spitzelte Sascha Meyer aus vier Meter zum 1:0 ins Tor. Eine weitere gute Einschussmöglichkeit vergab André Wiedemann in der 16. Minute. Ein unnötiger Foulelfmeter in der 39. Minute brachte den Gästen den Ausgleich, und nach einem Abspielfehler verwandelten sie das Geschenk in der 43. Minute zur Führung. Ausgleichschancen durch Sascha Meyer und Fabian Kogelmann wurden vergeben. Die Gäste machten es besser. Mit einem trockenen Schuss aus 18 Metern erzielten sie das 1:3 und in der 75. mit einem Schuss ins lange Eck aus 16 Metern das 1:4. Bei beiden Treffern stand Aindling Pate und schaute zu. Auch in Bobingen mussten die A-Jugendlichen wie schon so oft in den Schlussminuten einen entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Die 2:3-Niederlage war völlig unnötig. In der Anfangszeit hatten die Gastgeber ihre stärkste Phase und setzten die Aindlinger unter Druck. Aber immer wieder konnte man sich geschickt lösen und Konter starten. Noah Baum erkämpfte sich in der 36. Minute den Ball, bediente Kevin Lehmal, und dieser schoss zur Führung ein. Durch einen unkontrollierten Ball im Mittelfeld kassierte Aindling den Ausgleich in der 47. Minute. In der 65. ging Aindling durch einen direkt verwandelten Freistoß von Moritz Grieshaber aus 40 Meter wieder in Führung. In den folgenden Minuten hätte man den Sack zumachen müssen, aber die besten Chancen wurden vergeben. In der 83. Minute kassierte man nach einem Abstimmungsfehler im Mittelfeld das 2:2. Aber es kam noch schlimmer. In der letzten Spielminute verlor man das Spiel, als ein Ball an der Latte landete und von dort ins Tor sprang. (tom)

C-Jugend TSV – FC Ehekirchen 2:0

Tore Gregor Gädcke, Justin Keis

TSV Dasing

Das Team revanchierte sich für die herbe Vorrundenpleite gegen Türskpor Augsburg (2:11). Im Rückspiel drehten die Dasinger das Spiel zu ihren Gunsten und landeten einen 2:1-Heimerfolg. Bereits in der elften Spielminute brachte Fabio Gastl die Wiesmüller/Pfaffenzeller-Elf in Führung. Die technisch quirligen Türken glichen nach dem Seitenwechsel durch Berat Ayverdi zum 1:1 aus. Die Rot-Schwarzen steckten aber nicht auf, sondern blieben weiter sehr engagiert und verdienten sich den Siegtreffer. Den Querpass von Jonas Schieg drückte Fabio Gastl mit seinem zweiten Tagestreffer zum wichtigen 2:1-Heimsieg über die Torlinie.

Hauchdünn mit 1:0 bezwang die C-Jugend im Kellerderby die SG Affing/Rehling. Nachdem Kristian Karg vor dem Seitenwechsel mehrmals an Gästetorhüter Sherif Maliki scheiterte, konnte er nach einer Stunde den Treffer des Tages für die Zerle/Grosche-Elf erzielen zum 1:0-Heimerfolg.

Das Team kehrte mit einem 1:1 vom Gastspiel bei der DJK Hochzoll nach Hause. Luis Grabmeier erzielte den Führungstreffer vor der Pause. Die Heimelf glich unmittelbar nach dem Seitenwechsel aus. (r.r)

VFL Ecknach

Petar Azzizi, Odin del Olmo und Dominik Lerchl schossen den 3:0-Erfolg der Ecknacher im Heimspiel gegen die SG Bertholdsheim/Rennertshofen heraus. Die Tabellenführer aus Ecknach gingen nicht nur ersatzgeschwächt, sondern auch ohne Ersatzspieler in die Partie und ließen trotzdem nichts anbrennen. Die VfL-Truppe bestimmte das Spiel und siegte verdient. (ebe)

TSV Hollenbach

Ihren Mittelfeldrang in der Kreisliga Augsburg festigten die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf durch ein 3:3 gegen die JFG Neuburg II. Marco Buchners schnelles Führungstor (6.) bogen die Donaustädter noch vor der Pause (22./38.) in einen 2:1-Vorsprung um. Dann tat sich lange nichts, ehe sich in der Schlussphase die Ereignisse förmlich überschlugen. Franz Blumscheid glich für die SG zum 2:2 aus (70.), im Gegenzug stellte die JFG den Vorsprung wieder her (3:2/ 71.). Patrick Högg sicherte aber wenig später mit seinem Treffer zum 3:3 doch noch einen Punkt für sein Team (75.).

Zwei anstrengende englische Wochen haben die C-Junioren trotz schwachen Starts bestens hinter sich gebracht. Gegen Angstgegner Tandern zogen sie trotz des Führungstreffers von Elias Eichenseher mit 1:3 den Kürzeren. Es folgte die Wiedergutmachung mit einem klaren 4:0 über den Kissinger SC (Tore Julian Nefzger 2, Mikail Yiyit und Elias Ruisinger) sowie ein knapper 1:0-Erfolg bei der SG Affing/Rehling. Für das Siegtor war Jonas Lidl nach einer Ecke zuständig. Auch beim TSV Firnhaberau gelang der Truppe von Michael Lidl ein knapper 1:0-Erfolg, den Mikail Yiyit schon in der fünften Minute mit seinem Treffer herstellte. In der Nachspielzeit parierte SG-Keeper Semih Yiyit bravourös einen unberechtigten Foulelfmeter. Zuletzt gab’s nach einem rassigen Spiel zu Hause ein 3:3 gegen den SV Ottmaring. Julian Nefzger konnte die Blitzführung der Gäste (5.) schon vier Minuten später ausgleichen. Nach einer knappen halben Stunde die abermalige Gästeführung per Foulelfmeter, wobei Semih Yiyit wieder seine Finger am Ball hatte, ihn jedoch nicht entscheidend abwehren konnte. Nach dem Wechsel hatte die Heimelf das Spiel fest im Griff, abermals Nefzger sowie Mikail Yiyit sorgten für eine 3:2-Führung. Mit dem Sieg wurde es letztlich aber doch nichts, weil Ottmaring im Anschluss an einen zu kurz abgewehrten Freistoß noch zum 3:3-Endstand kam. (mika)

D-Jugend TSV – Inchenhofen 1:0

Tor Lukas Stalla

TSV – BC Aichach 1:1

Tor Lukas Stalla

TSV Kühbach

Im Pokal-Viertelfinale traf die Kühbacher C1 auf den TSV Pöttmes, und dort gewannen die Kühbacher nach fulminanten Spiel knapp mit 4:3. Nach verschlafener erster Halbzeit lagen die Kühbacher schon mit 0:3 im Hintertreffen. Doch nach einer Kabinenpredigt ihres Trainers in der Halbzeit drehten sie den Stiel um und gewannen nach toller zweiter Spielhälfte. Die Kühbacher Tore schossen Johannes Hofmann (3) und Stefan Stöckl. Bereits einen Tag später mussten die Kühbacher in der Punktrunde gegen die JFG Region Bergheim antreten. Kühbach gewann dieses Match nach toller Vorstellung hoch mit 12:2 Toren. Torschützen: Johannes Hofmann (4), Benedikt Sagstetter (3), Julian Lapperger und Stefan Stöckl je zwei Treffer sowie Lukas Oberhauser.

Eine unnötige 2:3- Heimniederlage leistete sich die C2 gegen den SV Ottmaring. Nach der 2:1-Pausenführung gaben die Kühbacher durch unnötige Fehler das Spiel noch aus der Hand. (möd-)

TSV Pöttmes

B-Jugend SG Mühlried – TSV 3:4

Tore Luis Hörmann, Mersad Fakic (2), Michael Kriegl

C-Jugend SG Affing/Rehling – TSV 0:5 Tore Albin Krasniqi (2), Alin Man, Mario Mester, Habib Idizi

D-Jugend TSV – VFR Neuburg 5:1

Tore Payiman Norze, Bakthyr Habibi, Luca Wegner, Matthias Schaff (2)

F2-Jugend TSV – SG Oberbernbach 2:9 Tore Nico Götz (2)

F3-Jugend TSV – SG Oberbernbach 5:2

Themen Folgen