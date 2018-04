00:03 Uhr

Aindlinger A-Junioren gelingt ein Kantersieg Lokalsport

Für den neuen Trainer Emanuel Baum ist 6:1 gegen Tabellenletzten Haldenwang ein gelungener Einstand

Die Jugend-Fußballer sind wieder voll im Spielbetrieb.

BC Aichach

Dem Team gelang ein schwer erkämpfter 2:1-Auswärtserfolg bei der SG Hollenbach/Petersdorf. Gegen sehr kampfstarke Gastgeber, die kompakt und tief in der Abwehr standen, hatte der BCA die größeren Spielanteile und ging nach fünf Minuten nach einem sehenswerten Angriff durch Luis Fischer in Führung. In der Folge wurden gute Chancen vergeben, den Vorsprung auszubauen. In der zweiten Hälfte glich die Heimmannschaft überraschend durch Kilian Schöller aus. Die Aichacher ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Nach einer Ecke traf Philipp Hieber mit einem Volleyschuss aus 20 Metern ins Kreuzeck zum verdienten 2:1-Endstand.

Im Kampf gegen den Abstieg kam die D1 um Trainer Christian Kapl zu einem sehr wichtigen 3:0-Heimspielerfolg gegen die SG Oberbernbach/Inchenhofen. Die Aichacher hatten die Partie von Anpfiff weg in der Hand, kamen immer wieder zu guten Torchancen und standen in der Abwehr gut. Der stark aufspielende Amir Zafari traf zweimal, Timo Tuch einmal. Somit konnte die D1 die Abstiegsränge fürs Erste verlassen.

Das Team spielte im Herbst noch auf Kleinfeld und bestritt gegen die JfG Schmuttertal ihr erstes Spiel auf dem größeren D9- Feld. Der Ball lief gut in den eigenen Reihen, und so besiegte man in einem ansehnlichen Spiel die JfG durch Tore von Ndrjim Gacaferi und Fabian Hauke mit 2:0. (zm)

TSV Aindling

Lange musste die A-Jugend warten, bis sie einen Sieg bejubeln durfte. Mit 6:1 fiel er gegen den Tabellenletzten aus Haldenwang auch recht deutlich aus. Eine Schrecksekunde gab es in der 3. Minute, als sich Thomas Klass und Torwart Luca Berger nicht einig waren und der Gästestürmer am leeren Tor vorbeizielte. Sascha Mayer erzielte nach einer Ecke in der 7. Minute die 1:0-Führung, die Kevin Lehmal in der 13. ausbaute. Jetzt schlichen sich viele Abspielfehler ein und das Spiel verflachte. Nach der Pause fing man sich und spielte konzentrierter. So fiel in der 52. Minute nach Flanke von Noah Baum durch Manuel Talario das 3:0. Einen Freistoß versenkte Noah Baum aus 20 Meter zum 4:0. Ein Foulelfmeter brachte die Gäste in der 67. auf 4:1 heran. Sascha Mayer bedient den eingewechselten Phillip Mauritz und dieser versenkte den Ball ins lange Eck zum 5:1. Den Schlusspunkt setzte Manuel Zach in der 72. Minute, als er eine Hereingabe von Manuel Talarico zum 6:1- Endstand verwandelte. Für den neuen Trainer Emanuel Baum war es ein erfolgreicher Einstand.

Mit einer starken Leistung gegen Pöttmes verdiente sich das Team den Einzug ins Halbfinale. Nach fünf Minuten klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Pöttmeser. Kapitän Jakob Erdle eroberte den Ball auf Höhe des 16-Meter-Raums, hielt den Ball hervorragend und legte ihn in den Rückraum, wo Alexander Bauer nicht lange fackelte. In der 25. Minute kam Matthias Aichele zum Abschluss aus 18 Metern. Er schoss scharf aufs Tor. Ein Pöttmeser Spieler wollte den Ball zur Ecke klären und der Ball landete im eigenen Kasten. Keine drei Minuten später machte Jakob Erdle den Sack zu. Zwei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit zeigte Thomas Wagner, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Doppelpass aus dem Zentrum mit Samuel Schmid. Aus der Drehung mit seinem linken Hammer gelang das 4:0 in der 42. Minute. Nach diesem Tor ließ die Konzentration der Mannschaft nach und Pöttmes nutzte das. Anschlusstreffer in der 49. Minute – 4:1. Danach nahmen die Aindlinger wieder Fahrt auf. Nach einem langen Ball über die Abwehr ließ Jakob Erdle seine Bewacher hinter sich und sorgte für den verdienten Endstand – 63. Minute, 5:1. (tom)

TSV Dasing

Siegreich gestaltete die A-Jugend des TSV Dasing ihr Pflichtspiel in der Kreisliga. Gegen die JFG Singoldtal strich man einen verdienten 4:1-Heimerfolg ein. Maximilian Claßen erzielte den schnellen Führungstreffer, aber die Gäste glichen schnell aus. Erst nach dem Seitenwechsel spielten die Dasinger ihre Kombinationen auch bis zum Abschluss durch. Michael Fesenmayr erzielte die erneute Führung (54.), und drei Minuten später ließ Claßen mit seinem zweiten Tagestreffer die Dasinger auf zwei Tore davonziehen. Für den Schlusspunkt sorgte dann Max Rohmiser mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter.

Mehr Probleme hatte die D-Jugend beim Gastspiel in der Firnhaberau. Die Dasinger mühten sich zu einem knappen 2:1-Auswärtssieg. Luis Grabmeir traf zur 1:0-Pausenführung, die Felix Leirer kurz nach dem Wechsel einstellte. Zehn Minuten vor dem Spielende gelang dann Luis Grabmeier doch noch der Siegtreffer.

E-Junioren TSV Schwaben –TSV 9:1

F1-Junioren TSV – BC Aichach 8:0

F2-Bambini TSV – Aresing 5:2

VfL Ecknach

Mit einem klaren 3:1-Heimsieg gegen den Verfolger und Tabellendritten SC Mühlried bleibt der VfL Tabellenführer. Die Mühlrieder erzielten, ehe sich der VfL im Spiel zurechtfand, nach drei Minuten die Führung. Noch vor der Halbzeit gelang Niklas Altmann der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit waren die Ecknacher drückend überlegen, und der beste VfL-Spieler des Tages, Tim Engl-hard, schoss den Sieg heraus. Das 2:1 gelang ihm nach einer tollen Einzelleistung und kurzem Doppelpass mit Odin del Olmo, und auch das entscheidende 3:1 erzielte er. (ebe)

SG Hollenbach/Petersdorf

Zwei Spiele in einer Woche hatten die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf zu absolvieren. Am Mittwoch zog das Team durch Treffer von Marco Buchner (2), Patrick Högg und Philipp Held mit einem 4:0-Sieg gegen den FC Affing ins Halbfinale des Landkreispokals ein. Vielleicht fehlten dadurch am Samstag im Punktspiel gegen den SV Hammerschmiede die letzten Körner, um ein 2:2 über die Ziellinie zu bringen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit konnten die SG-Kicker einen Eckball nicht entscheidend klären, was die Gäste mit dem 3:2-Siegtreffer bestraften. Marco Buchner egalisierte die frühe Gästeführung (16.) vier Minuten später, Patrick Högg glich den neuerlichen Vorsprung der Gäste (25.) nach einer knappen Stunde mit dem Treffer zum 2:2 aus.

Wesentlich besser als bei der 0:12-Hinspielniederlage zogen sich die B-Junioren zu Hause gegen Aichach aus der Affäre, wenngleich es beim 1:2 nicht zum Punktgewinn reichte (siehe BCA-Bericht).

Das Viertelfinale im Landkreispokal erreichten die C-Junioren mit einem deutlichen 5:0 bei der SG Mauberbach. So waren es in der Hauptsache Einzelaktionen des Alleinunterhalters Julian Nefzger, die für Gefahr sorgten. In regelmäßigen Abständen schoss Nefzger seine Farbe bis zur Pause mit 3:0 nach vorne. Samuel Högg erhöhte mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 4:0. Für den Schlusspunkt sorgte fünf Minuten später abermals Nefzger. (mika)

TSV Kühbach

Bei der SG Rennertshofen/Bertholdsheim gewann der TSV verdient mit 8:2. Mit schweren Beinen vom Pokalspiel ein paar Tage zuvor, trafen die TSV-Buben auf einen destruktiven Gegner. Die Kühbacher kamen nur schwer in die Gänge. Doch im zweiten Abschnitt zogen sie die Zügel an und nun fielen die Tore in regelmäßigen Abständen. Tore: Stefan Stöckl (3), Johannes Hofmann (2), Benedikt Sagstetter (2),Julian Lapperger. (möd)

TSV Pöttmes

Im Landkreispokalachtelfinale traf die D1 auf die SG WF Klingen und siegte mit 4:1. Anfangs tat sich die Mannschaft etwas schwer, ins Spiel zu kommen, weil Klingen konsequent agierte. Trotzdem ging Pöttmes durch Payiman Norze in der 6. Minute in Führung. Klingen erzielte durch Vinzent Breitsameter den verdienten Ausgleich. Matthias Schaff, Andreas Vogl und Bakhtyr Habibi trafen noch für Pöttmes. (AN)

B-Junioren TSV – BSV Neuburg 3:0

Tore Julian Schmalhofer, Mersad Fakic, Mario Mester

C-Jugend SG Mauerbach – TSV 0:2

ToreNiklas Gamperl, Albin Krasniqi

E1-Jugend TSV – SC Ried Neuburg 4:2

Tore: Laxhuber Vincent, Schaff Simon, Hiesener Mario, Wegner Fabio

E2-Junioren FC Zell/Bruck – TSV: 2:6

F1-Junioren TSV – DJK Stotzard 7:0

Tore Erian Stuckert (3), Gabriel Prummer(2), Elias Bitomsky, Maximilian Riedelsberger

F2-Junioren TSV – SV Ottmaring 4:0

Tore Paul Mischke (2), Nico Grau (2)

F3-Junioren SG Obergriesbach – TSV 8:2

Bambini SV Grasheim – TSV 3:4

Themen Folgen