Aindlinger Formkurve zeigt nach oben

Fiebert mit seinen Spielern mit: Aindlings Trainer Thomas Wiesmüller feierte mit dem TSV den dritten Sieg in Folge. Beim 3:1 gegen Kaufbeuren zeigte der TSV eine starke Leistung, jetzt soll auch in Raisting ein Sieg her.

TSV-Coach Thomas Wiesmüller freut sich über die Vertragsverlängerung. Am Sonntag muss er mit seinem Team beim abstiegsbedrohten SV Raisting ran. Dort trifft der 31-Jährige auf einen jüngeren Trainerkollegen.

Von Johann Eibl

Innerhalb weniger Tage hat sich die Lage grundlegend gewandelt. Nun verfügt das Landesligateam des TSV Aindling wieder über einen großen Kader. Am Sonntag in Raisting (Anstoß um 15 Uhr) wird allerdings Simon Haas fehlen, weil er sich beruflich fortbilden muss. Ihn könnte Lukas Ettner ersetzen. Die andere Option sieht so aus: Anton Schöttl wechselt auf die rechte Seite und macht links Platz für David Englisch. Bei Lukas Wiedholz wird sich erst vor dem Anpfiff zeigen, ob die geklebte Schnittwunde aus dem Spiel gegen Kaufbeuren seinen Einsatz zulässt. Moritz Buchhart hat sich aus dem Urlaub zurückgemeldet.

„Ich hoffe, dass wir weiter in der Erfolgsspur bleiben“, sagt Trainer Thomas Wiesmüller vor dem Abschluss der englischen Woche, die bislang mit zwei 3:1-Siegen eine optimale Ausbeute ergab. Und darum nehmen die Fußballer vom Schüsselhauser Kreuz in der aktuellen Rückrundentabelle – man lese und staune – den vierten Platz ein. Allerdings muss man hier gleich hinzufügen, dass dieses Bild aufgrund der vielen Nachholspiele einen falschen Eindruck vermitteln könnte.

Aindling gegen Raisting: Das Duell der Jung-Trainer

Über die Bedeutung der Partie in Raisting, zu der mit einem Bus (Abfahrt 12 Uhr am TSV-Sportheim) gereist wird, braucht man keine großen Worte zu verlieren. Die Oberbayern gehören zu den Kandidaten, die am Ende der Runde auf dem letzten Platz stehen und direkt absteigen könnten. Vor wenigen Wochen reagierte dort der Verein auf die magere Ausbeute mit zwei Punkten aus zwölf Partien, entließ Trainer Markus Ansorge und ersetzte ihn durch Johannes Franz, einen Neuling im zarten Alter von 23 Jahren. „Die letzten zwei Spiele haben sie vier Punkte geholt“, rechnet Wiesmüller vor: „Damit haben sie zumindest einen positiven Lauf.“ Am Donnerstag war Auslaufen angesagt in Aindling, es folgten zwei freie Tage. Schließlich wird bei drei Auftritten binnen neun Tagen allerhand verlangt von den Fußballern.

Der 31-jährige Wiesmüller macht kein Hehl daraus, wie er sich freut, dass sein Trainervertrag verlängert wurde: „Für mich ist es super, dass ich als junger Trainer Landesligaluft schnuppern darf. Hoffentlich ist das auch nächste Saison der Fall.“ Denn nach wie vor ist das Thema Bezirksoberliga nicht vom Tisch.

Das Ringen um die Landesliga hinterlässt Spuren. So bekannte Präsident Ludwig Grammer am Mittwoch: „Das kostet wahnsinnig Nerven.“ Damit meinte er in erster Linie die Situation, als der TSV das 3:0 hätte machen müssen, ehe im Gegenzug das 2:1 fiel. Grammer sieht das Team grundsätzlich auf einem guten Weg: „Der Mannschaft muss ich ein großes Kompliment aussprechen. Sie kämpfen, sie halten zusammen. Wir müssen von Spiel zu Spiel und erst nach hinten schauen und dann ganz leise nach vorn.“ Den Rückstand auf Türkspor Augsburg konnte Aindling durch die drei Siege in Folge auf einen Zähler schon einmal verringern, auch wenn der Konkurrent um den ersten Nichtabstiegsplatz noch drei Partien in der Hinterhand hat.

