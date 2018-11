05:00 Uhr

Alket Nrecaj spielt sich in den Vordergrund Lokalsport

B-Jugend-Fußballer des BC Aichach gewinnt die Wahl zum AN-Sportler der Monate September und Oktober deutlich.

Von Christoph Lotter

Alket Nrecaj kickt sich an die Spitze: Der 16-jährige Fußballer des BC Aichachs setzte sich bei der Abstimmung zum AN-Sportler der Monate September und Oktober mit einem sicheren Vorsprung gegen die Sportschützin Ingrid Baumgartner (Gemütlichkeit Hollenbach) und dem Kartfahrer Nico Schmid (MC Aichach) durch.

Schon bei dem Zwischenstand am Montagabend lag der Aichacher vorne. Gestern freute sich Nrecaj dann sehr über seinen Sieg. Für die vielen Stimmen hat er ordentlich Werbung gemacht, wie er erzählt: „Ich habe natürlich selbst viel Werbung gemacht, aber auch meine Familie, mein Trainer und meine Teamkollegen waren sehr fleißig.“ Nrecaj ist maßgeblich am Höhenflug der B-Jugend-Fußballer des BC Aichach in der Kreisliga Augsburg beteiligt. Das Team belegt dort aktuell Platz zwei. In neun Spielen im September und Oktober kassierte der BCA nur fünf Gegentore. Der 1,85 Meter große Abwehrchef hat daran großen Anteil.

Wahl zum Sportler des Jahres im Januar

Mit beachtlichen 82 Prozent der Gesamtstimmen setzte er sich bei der AN-Sportlerwahl durch. Sportschützin Ingrid Baumgartner kam auf 16 Prozent und Kartfahrer Nico Schmid auf zwei Prozent. Auf allen drei gleichberechtigten Abstimmungskanälen (Telefon, SMS und Internet) hatte Nrecaj letztlich die Nase vorn. Vor allem bei der SMS-Abstimmung sammelte der 17-Jährige fleißig Stimmen und kam auf 97 Prozent. Zudem stimmten auch 70 Prozent aller Anrufer für den Fußballer. Deutlich sah das Ergebnis auch bei der Abstimmung im Internet aus. Hier lag Nrecaj am Ende mit 80 Prozent vor Schützin Ingrid Baumgartner, die beim Landkreiskönigsschießen in Kühbach Ende Oktober einen 12-Teiler schoss und den Titel gewann. Nico Schmid war im Oktober maßgeblich an den vielen Podestplätzen der Aichacher Kartslalomfahrer beteiligt.

Durch den Sieg bei der aktuellen Abstimmung für die Monate September und Oktober ist Alket Nrecaj nach Handballerin Iva Vlahinic (Januar), Sportschütze Wolfgang Fritz (Februar), Ringer Mikael Golling (März und April), Tischtennisspielerin Celina Stadlmair (Mai), Tennisspieler Alexander Leischner (Juni) und Kletterin Sandra Hopfensitz (Juli und August) als siebter Sportler für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2018 nominiert. Diese findet im Januar statt. Zuvor suchen wir noch den Sportler des Monats November. (lot)

