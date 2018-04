16.04.2018

Am Ende jubeln die Ecknacher Lokalsport

Große Freude beim Team zwei des VfL Ecknach (blau), als in der letzten Minute der Ausgleich zum 2:2 gelang. Foto: Sarina Schäffer

VfL II konmt gegen Tandern zu einem 2:2. Harte Bandagen in Schiltberg

Die Sportfreunde Bachern stellten in der A-Klasse Aichach einmal mehr ihre Heimstärke unter Beweis. Gegen den Spitzenreiter SV Wulfertshausen fuhren sie einen 4:0-Heimsieg ein.

SF Friedberg – Laimering/R. 0:0

Es war ein „Kampfspiel“, das keinen Sieger verdient hatte. Wie auf beiden Seiten die Möglichkeiten zum Teil unbeholfen verpasst wurden, das rief Kopfschütteln hervor. Bei den Gästen war in der ersten Hälfte Christoph Haas der auffälligste und gefährlichste Spieler, der ein ums andere Mal an Torhüter Oliver Seger scheiterte. Die Hausherren hatten zwei dicke Chancen durch Michael Holzberger. Seger lenkte einen Nöbel-Schuss aus kurzer Distanz zur Ecke. (fse)

Zuschauer 60.

TSV Weilach – SV Ottmaring II 6:2

Tore 0:1 Markus Appel (17.), 1:1 Seemüller (30.), 2:1 Roland Appel (33.), 2:2 Ulrich (45.), 3:2 Daurer (48.), 4:2 Pitsias (58.), 5:2 Merkl (70.), 6:2 Merkl (88.) Zuschauer 60.

VfL Ecknach II – FC Tandern 2:2

Bis zum Seitenwechsel sah es ganz nach einen sicheren Erfolg der Gäste aus. Die führten durch einen Treffer von Andreas Kölbl nach einem von Hannes Winter getretenen Eckball und Winter selbst legte mit einem 20-Meter-Knaller das 2:0 nach. Auf Flanke von Mario Lasnig erzielte Michael Erbe den Anschluss. Dann vergab Bernhard Asam den Ausgleich, als er mit einem Foulelfmeter an Torhüter Peter Schramm scheiterte. In der Nachspielzeit glich Robert Lutz nach einem Freistoß von Christian Hoffmann aus.

Tore 0:1 Kölbl (19.), 0:2 Winter (41.), 1:2 Erbe (60.), 2:2 Lutz (90. + 4) Zuschauer 30.

Hammerschm. II – Mauerbach 3:3

Mauerbach drehte auf, als man sich selbst mit einer Ampelkarte (Simon Schneider) dezimiert hatte. Stefan Zwerenz und Puis Asam sorgten für die 2:0-Führung, die durch Michael Hieber und Christoph Baur eingestellt wurde. Mauerbach gelang in Unterzahl dann sogar die Führung durch Maxi Mair. Erst in der Schlussminute glich Robert Vanevski für die Augsburger aus.

Tore 0:1 Zwerenz (65.), 0:2 Asam (73.), 1:2 Hieber (80.), 2:2 Baur (85.), 2:3 Mair (88.), 3:3 Vanevski (90.) Gelb-Rot Schneider (61.) und Bieringer (89., beide SG) Zuschauer 40.

Türkspor Aich. – Hollenbach II 0:0

In einem munteren Heimspiel verpasste Türkspor einen möglichen Sieg. Burak Ünal scheiterte freistehend an Gästeschlussmann Manuel Müller.

Gelb-Rot Yusuf Özulu (63., Türk).

SF Bachern – Wulfertshausen 4:0

Tore 1:0 Böhm (24.), 2:0 Stiebel (58.), 3:0 Gold (72.), 4:0 Stiebel (80.) Zuschauer 120.

TSV Schiltberg – Rinnenthal II 0:0

Keine Treffer fielen in der streckenweise sehr hart geführten Partie. Die beste Chance des TSV versiebte Alex Geisler per Kopfball. Rot sah Gästespieler Markus Treffler, der Florian Hartl von hinten in die Beine sprang. Zudem musste Tobias Pollanke nach einer harten Einstieg von Tobias Piehler, der dafür Gelb sah, verletzt vom Feld. (r.r)

Zuschauer 50 Rot Markus Treffler (58., BCR).

