vor 23 Min.

Amelie Kitz kann’s Lokalsport

U-16-Mehrkämpferin der LG Aichach-Rehling überzeugt bei ihrer ersten Landesmeisterschaft. Auch U-12-Athletinnen sind stark

Bei der bayerischen Blockmehrkampfmeisterschaft, die in diesem Jahr die LG Aichach-Rehling ausgerichtet hatte, konnten sich kürzlich die besten U-16-Mehrkämpfer aus Bayern messen. Etwa 270 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesland gingen an den Start. Für die LG-Athletin Amelie Kitz war die Veranstaltung im heimischen Stadion die erste Landesmeisterschaft ihrer Karriere. Mit einer Zeit von 14:74 Sekunden verbesserte sie ihre Bestleistung über die 100 Meter um über zwei Zehntel. Beim Hochsprung lieferte sie mit 1,34 Meter ebenfalls einen guten Wettkampf ab. Den Speer warf Kitz 17,20 Meter weit, beim Weitsprung überzeugt sie mit 3,76 Meter und beim 80-Meter-Hürdensprint blieb die Uhr bei 18:50 Sekunden stehen. Sie erreichte mit diesen Leistungen 1900 Punkte.

Zudem waren drei junge Athletinnen der LG bei den Kreismeisterschaften in Donauwörth am Start. Beim 50-Meter-Sprint der Mädchen in der Altersklasse bis elf Jahre konnten sich Verena Dohl (8:39 Sekunden) und Larissa Schönegge (8:51 Sekunden) in den vorderen Reihen platzieren. Die noch jüngere Carina Schönegger benötigte in der Altersklasse bis neun Jahre 9:09 Sekunden für diese Distanz. Sie warf den Ball 15 Meter weit – Verena Dohl 20,50 Meter und Carina Schönegger 13,50 Meter.

Beim Weitsprung stellte Dohl mit 3,57 Meter ihre Bestleistung ein und wurde Zweite. Larissa Schönegger kratzte mit 3,40 an ihrer Bestmarke. Ihre Schwester Carina sprang 2,71 Meter weit. Die beiden älteren Mädchen wagten sich auch an den Hochsprung. Bei ihrem Debüt übersprang Larissa Schönegger bei 1,04 Meter die Stange. Dohl konnte mit derselben übersprungenen Höhe die Leistung vom letzten Jahr abrufen. Zuletzt ging es für alle drei noch über die zwei Stadionrunden zum abschließenden 800-Meter-Lauf. Carina Schönegger glänzte mit einer Zeit von 2:23:22 Minuten. Sie war als Jüngste in ihrer Wettkampfklasse angetreten. Für die Mittelstrecke benötigte Larissa Schönegger 3:26:13 Minuten, Verena Dohl lief die Strecke in 3:37:20 Minuten. (mzö)

Themen Folgen