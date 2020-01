vor 50 Min.

Angriffslustig

Tischtennisspielerin Jasmin Welzel

Rund läuft es in diesem Jahr bei Tischtennisspielerin Jasmin Welzel vom TSV Kühbach. Die 15-Jährige war im Februar sowohl mit der Kühbacher Mädchenmannschaft als auch im Einzel erfolgreich. Beim Final-Four-Pokalfinale holte die Unterbernbacherin den entscheidenden Punkt beim 4:3-Erfolg im Finale gegen Aichach. Die Kühbacherinnen dürfen sich nun Bezirkspokalmeister nennen. Aufgrund ihrer starken Leistungen wurde Welzel zur Sportlerin des Monats Februar gewählt.

Auch beim Bezirksranglistenturnier in Königsbrunn war die Zehntklässlerin, die das Aichacher Deutschherren-Gymnasium besucht, zwar auf sich allein gestellt, aber genauso erfolgreich. Sieben Siege und zwei Niederlagen bedeuteten Platz drei. Vater Günter spielt beim TSV Kühbach in der Dritten Mannschaft. Er kennt die Stärken seiner Tochter: „Sie verfügt über ein sehr schönes Angriffsspiel und ist sehr variabel. Außerdem hat sie einen wirklich guten Aufschlag.“ Mittlerweile tut er sich schwer, gegen seine Tochter zu gewinnen.

Nach den Erfolgen im Februar machte Jasmin Welzel da weiter, wo sie aufgehört hatte. Mit dem Ersten Kühbacher Mädchenteam spielt die 15-Jährige in Bayerns höchster Spielklasse und trifft dort auf Teams wie den FC Bayern München. Auch wenn sie auf diesem Niveau nicht alle Spiele gewinnt, so ist doch der Klassenerhalt das große Ziel für 2020. Des Weiteren spielt die Unterbernbacherin in der neu gegründeten Frauenmannschaft. Auch in den Einzelwettbewerben will Welzel, die die zehnte Klasse des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums besucht, wieder möglichst weit vorne landen.

Das gelang ihr bei der Abstimmung zur Sportlerin des Monats Februar, als sie mit 56 Prozent den Sieg holte.

