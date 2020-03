vor 33 Min.

Angriffslustige Gundelsdorfer siegen doppelt

Im abschließenden Wettkampf holen die Tagbergschützen auch ohne ihre Topschützin zwei Siege. Beim Aufstiegsentscheid Anfang April soll es nun endlich klappen.

Von Sebastian Richly

Ein Raunen geht durch das Schützenheim von Tagberg Gundelsdorf. Michaela Meyer , die an Position fünf im Derby gegen Donauperle Bergheim antrat, erzielte mit ihrem letzten Schuss der Saison in der Oberbayernliga West nur eine Acht. Dadurch geriet der Sieg der Gastgeber nochmals in Gefahr. Dementsprechend fiel die Reaktion aus. Meyer ärgerte sich und auch Gundelsdorfs Sportlicher Leiter schien ihr bei der anschließenden Umarmung ins Ohr zu flüstern „Gute Leistung, aber der letzte Schuss“. Am Ende spielte dieser Fehler aber keine Rolle mehr, denn die Gastgeber fuhren vor heimischen Publikum erneut zwei Siegen ein. Anders als beim ersten Heimkampf mussten die Tagbergschützen in beiden Wettkämpfen lange zittern. Verzichten musste der Tabellenzweite in beiden Duellen auf Top-Schützin Viktoria Ammler. Der Nachwuchsschützin wurden unter der Woche die Weisheitszähne gezogen, weshalb sie sich mit der Zuschauerrolle begnügen musste.

Im ersten Derby des Tages gegen Eichenlaub Unterstall II gab es zwar ein 4:1, doch der Tabellenzweite musste sich ganz schön strecken. Simone Westermair an Position vier hatte am Ende nur einen Ring Vorsprung und gewann mit 380:379 gegen Willi Heckl. Zum Matchwinner wurde Simon Bauer an Position zwei, der mit seiner Saisonbestleistung von 394 Ringen das Duell gegen Christina Ammler (389) gewann. Ausgerechnet der in Unterstall wohnhafte Roland Obermaier musste sich geschlagen geben. Seine 389 Ringe reichten gegen die 392 von Laura Marie Ammler nicht aus. Keine Probleme hatten Marina Schmid (388) und Michael Meier (377).

32 Bilder Das war beim Heimkampf der Gundelsdorfer Schützen alles los Bild: Sebastian Richly

Gundelsdorf bezwingt Bergheim im Endspurt

Im zweiten Duell gegen Bergheim wurde es noch enger, obwohl die Tagbergschützen insgesamt fünf Ringe mehr erzielten. Marina Schmid war mit ihren 386 nur zwei Ringe schlechter als Konkurrentin Pauline Strixner. Keine Chance hat Simon Westermair (379). Für den ersten Punkt sorgte diesmal Roland Obermaier , der sich mit 394 rehabilitierte und anschließend die Faust ballte. Konkurrentin Sibille Gerstner (390) gratulierte. Die Spannung stieg und nun wurde fast jeder zehner beklatscht. Simon bauer blieb nervenstark und setzte sich erneut mit 392 Ringen durch. Auf sich allein gestellt war nun Bergheims Birgit Heckl. Ihr Vorsprung auf Michaela Meyer schrumpfte Schuss für Schuss und am Ende jubelte die Gundelsdorferin, die sich zuvor noch so geärgert hatte. 382:379 hieß es am Ende und damit 3:2 für die Gastgeber.

Nach einer starken Saison mit 24:4 Punkten bleibt den Gundelsdorfern dennoch nur Platz zwei hinter Pobenhausen. Schützenmeister Alex Kröpfl kann das aber verkraften: „Klar will man Meister werden, aber viel wichtiger wäre der Aufstieg in die Bayernliga. Dafür ist es egal, ob du Erster oder Zweiter bist.“ Am Sonntag, 5. April, steigt das Qualifikationsschießen in München-Hochbrück. Als Zweiter sind auch die Tagbergschützen qualifiziert. Bereits zum dritten mal geht es für die Gundelsdorfer um den Aufstieg in die dritthöchste Klasse. Zwei Mal scheiterte das Team um den Sportlichen Leiter Gottfried Schmid bereits: „Es wäre schon schön, wenn wir es diesmal schaffen könnten.“ Bei den beiden vorherigen Versuchen ging Tagberg jeweils als Meister an die Stände, vielleicht ist der Vizetitel ein gutes Omen.

Umarmten sich nach dem Duell: Gundelsdorfs Roland Obermaier und Bergheims Sibille Gerstner.

Themen folgen