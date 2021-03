12:02 Uhr

Artes wird Sportlicher Leiter in Wertingen

Bis zur Winterpause war Roman Artes noch als Trainer für den TSV Pöttmes zuständig. Künftig fungiert der Torhüter als Sportlicher Leiter beim TSV Wertingen.

Von Michael Thiel

Der TSV Wertingen ist auf der Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter fündig geworden. Das seit dem Abgang von Fritz Bühringer im vergangenen Sommer unbesetzte Amt wird ab sofort Roman Artes übernehmen. Der 32-Jährige ist den Kennern des schwäbischen Amateurfußballs durchaus ein Begriff. Artes stand zuletzt beim aufstiegsambitionierten TSV Pöttmes als Trainer an der Seitenlinie und führte den Verein in seiner ersten vollen Saison an die Spitze der Kreisliga Ost.

Diesen Job musste er im Januar aufgeben, da er aufgrund seiner Familienplanung kürzertreten wollte. Als Torhüter stand Artes unter anderem beim BC Aichach, TSV Meitingen, TSV Gersthofen oder FC Affing auf dem Feld. Zuletzt half er sogar in der Bayernliga Süd beim FC Pipinsried aus. Beim Dorfklub reaktivierte man den 1,96 Meter großen Keeper wegen Personalnot für zwei Spiele.

Der TSV Wertingen ist für Roman Artes die erste Station als Sportlicher Leiter. „Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen Sportlichen Leiter verpflichten konnten, der exakt unserem Anforderungsprofil entspricht“, stellt Abteilungsleiter Christoph Krebs fest. Der Werdegang von Artes als Spieler durch höherklassigen Amateurligen ist allerdings nicht der einzige Grund, warum sich der TSV für ihn entschieden hat. Krebs: „Überzeugt haben uns nicht nur seine Vita, sondern auch sein Wille, eine neue Herausforderung anzugehen, und seine Persönlichkeit.“

