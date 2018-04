20.04.2018

Auch Deutsche Meisterin startet in Sedlbrunn

Die Pöttmeser Pferdetage finden heuer bei hohen Temperaturen statt. Heute geht es los und am Sonntag steht der Höhepunkt des ersten Turnier-Wochenendes an: 1500 Starts an den drei Tagen und Simone Blum ist auch dabei

Von Johann Eibl

Es hat sich längst herumgesprochen: Gut Sedlbrunn bietet ein ganz besonderes Ambiente für Veranstaltungen mit Pferden. An diesem Wochenende ist es wieder so weit. Dann finden nicht weit entfernt von Pöttmes in dem kleinen Ort die Pöttmeser Pferdetage statt. Los geht’s am Freitag bereits um 8 Uhr mit der ersten Prüfung. Am Sonntag gegen 18 Uhr kehrt nach dem Aufräumen und der Abreise der vielen Teilnehmer und der Zuschauer wieder der Alltag auf diesem Anwesen ein. Das zweite Turnierwochenende steht dann in zwei Wochen an.

Auf einem Rasen- und einem Sandplatz werden die einzelnen Wettbewerbe stattfinden. Das Interesse der Sportlerinnen und Sportler ist, wie seit Jahren gewohnt, wieder enorm. Hans Schuster, Hausherr und Cheforganisator, teilte durchaus mit Stolz in der Stimme mit: „Wir haben 550 Starter pro Tag.“ Das bedeutet für das gesamte Wochenende über 1500 Starts. Nicht nur für Masse ist gesorgt, sondern auch für Klasse. Am Sonntag findet um 14 Uhr der Große Preis statt, das Highlight an diesem Wochenende. Dazu haben sich Richard Gardner angemeldet und Simone Blum, die Deutsche Meisterin. Gardener hat im Februar den Preis der Nationen in Abu Dhabi zusammen mit dem Team Neuseeland gewonnen.

Schuster ist daneben wichtig, dass auch andere Disziplinen zu ihrem Recht kommen. Daher steht für Sonntag um 13.30 Uhr ein Ponyreiten im umfangreichen Programm. Was Schuster besonders freut, das sind die Wetterprognosen für die kommenden Tage. Diesmal sind bis zu 30 Grad angekündigt. „Ein bisschen hoch für den Reitsport“, meint er dazu: „Aber das ist mir lieber als 10 Grad und Regen.“ Mit solchen Bedingungen mussten Veranstalter, Teilnehmer und Zuschauer auch schon fertig werden auf Sedlbrunn.

