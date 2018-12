31.12.2018

Ausdauernd Lokalsport

Läuferin Hannah Sassnink

Erst seit rund einem halben Jahr läuft Hannah Sassnink für den LC Aichach. In dieser Zeit hat sie schon einige Erfolge für die Paarstädter eingefahren. Besonders im November zeigte die 32-Jährige starke Leistungen. Die gebürtige Münchnerin, die erst im Juni nach Aichach gezogen ist, gewann den Cross in Jetzendorf und wusste auch bei der Winterlaufserie der TG Viktoria Augsburg zu überzeugen. Dort belegte sie zum Auftakt Platz drei. Beim zweiten Lauf sprang Platz vier heraus, und beim dritten Mal wurde es wieder Bronze.

„Ich mag diese Crossläufe im Winter. Das liegt mir irgendwie, weil man nicht so sehr auf die Zeit schaut“, so Sassnink, die in Schrobenhausen im Personalmanagement arbeitet. Die wahre Leidenschaft der Neu-Aichacherin ist aber der Marathon. „Das ist nicht meine erfolgreichste Distanz, aber dafür meine liebste.“

Die Leserinnen unserer Zeitung haben die 32-Jährige aber schon in der kurzen Zeit ins Herz geschlossen. Denn mit 67 Prozent der Gesamtstimmen sicherte sie sich den Sieg bei der Wahl zur Sportlerin des Monats. Eine Pause gibt es bei Sassnink nicht.

Auch kurz vor Weihnachten war sie noch aktiv und sicherte sich in der Gesamtwertung Platz zwei der Augsburger Winterlaufserie. Auch an Silvester wird sie unterwegs sein. Ob in Aichach, das steht noch nicht fest. In der Paarstadt ist sie aber beim Dreikönigslauf am Start. 2019 hat sie zwei Ziele. „Beim Berlin-Marathon mit machen und meiner Bestzeit über 10 Kilometer angreifen.“

