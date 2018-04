vor 39 Min.

Ausgerutscht am Ammersee Lokalsport

Der TSV Aindling (links Anton Schöttl gegen Raistings Daniel Leitmeier) rutschte am Ammersee aus und verlor gegen den SV mit 0:2. Durch die Niederlage im Kellerduell vergrößerte sich der Rückstand des TSV nun wieder auf die Nichtabstiegsplätze.

TSV Aindling bietet beim ebenfalls gefährdeten SV Raisting eine schwache Leistung und verliert zurecht mit 0:2. Dennoch findet Gäste-Trainer Thomas Wiesmüller einen kleinen Trost im Abstiegskampf.

Von Johann Eibl

Sie waren drauf und dran, den Anschluss ans untere Mittelfeld herzustellen. Doch am Sonntag verzeichneten die Landesligafußballer des TSV Aindling dabei einen herben Rückschlag. Sie unterlagen beim SV Raisting mit 0:2 Toren. Es war besonders schmerzlich, weil sie gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Erhalt der Liga zustande kam. Außerdem hatte man bislang gegen die Raistinger noch nie verloren und auch das Hinspiel klar dominiert.

Lukas Wiedholz kam am Sonntag in der Nähe des Ammersees nicht zum Einsatz, seine Verletzung aus dem Heimspiel am Mittwoch zuvor gegen Kaufbeuren war noch nicht ausgeheilt. Für ihn kam Florian Prießnitz ins Team. Und weil Simon Haas aus beruflichen Gründen fehlte, wechselte Anton Schöttl von der linken auf die rechte Abwehrseite. Somit kehrte David Englisch in die Startelf zurück.

Mag sein, dass die Strapazen der englischen Woche ihre Spuren hinterlassen haben. Die Aindlinger schafften es jedenfalls nicht, die Qualitäten der vergangenen Wochen auch diesmal unter Beweis zu stellen. Dabei hätte es gleich ideal losgehen können, doch Simon Fischer vergab die Gelegenheit zum 0:1.

Grobe Schnitzer in der TSV-Defensive spielten den Oberbayern in die Karten und wurden mit Gegentoren bestraft. Die Gastgeber standen wiederholt vor dem 1:0, das schließlich Christoph Schmit glückte. Er traf fünf Minuten vor der Pause mit einem Sonntagsschuss aus 30 Metern; zuvor war Julian Mayr ein Stellungsfehler unterlaufen.

Kurz nach dem Wechsel der Seiten schlug der SV gestern ein zweites Mal zu. Diesmal hieß der Torschütze Maximilian Baumgartner. Die Raistinger bauten ihre kleine Erfolgsserie nach dem Trainerwechsel damit auf sieben Zähler in den vergangenen drei Partien aus. Geleitet wurde diese Landesligapartie im Übrigen von einem Unparteiischen aus einem anderen Land. Mustafa Cetinkaya ist in Hall in Tirol zuhause.

Thomas Wiesmüller, der Trainer des TSV Aindling, fand vor der Heimreise Trost in einem anderen Ergebnis aus dieser Klasse: „Gott sei Dank hat Bad Grönenbach verloren. Damit bleibt der Abstand zu denen gleich.“ Das Schlusslicht zog gegen Türkspor Augsburg zuhause mit 0:1 den kürzeren und ist damit nach wie vor erster Anwärter auf den letzten Platz in der Endabrechnung, der die Rückkehr in die Bezirksliga zur Folge hätte.

Die Aindlinger aber müssen sich nach diesem schwachen Auftritt auf eine Verlängerung der Saison einstellen. Die Teilnahme an der Relegation werden sie nur dann umgehen können, wenn sie in den folgenden Wochen sich wieder so präsentierten wie vor diesem Ausrutscher. Denn jetzt fehlen ihnen zum rettenden Ufer vier Zähler.

TSV Aindling Wernberger, Schöttl, Mayr, Hildmann, Englisch, Prießnitz (57. Kubina), Wink, Jacobi (63. Buchhart), Knauer, Fischer (46. Ettner), Modes.

Tore 1:0 Schmitt (40.), 2:0 Baumgartner (48.) Schiedsrichter Cetinkaya (Hall in Tirol) Zuschauer 230.

