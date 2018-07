BCA testet gegen TSV 1860 München

vor 21 Min.

BC Aichach spielt gegen U19 der Löwen und verstärkt sich.

Aichach Der BC Aichach hat für die kommende in der Kreisliga Ost einige neue Fußballer für sich gewinnen können. Eddy Korelko, Dennis Klose, Arsim Kadiroli, Oguzhan Halici und Tomislav Lucic werden ab sofort für den BCA auflaufen. Abteilungsleiter Martin Brunner ist erfreut über die Neuzugänge: „Ich hoffe, dass sie uns weiterbringen. Wir sind jetzt auch in der Breite gut aufgestellt, was dem Konkurrenzkampf im Team nicht schadet.“

Das erste Spiel steht am Sonntag, 8. Juli, an. Zudem hat sich der BCA für die Vorbereitung ein Testspiel-Duell mit der U19 des TSV 1860 München gesichert. (AN)

Vorbereitungsspiele

FC Ehekirchen – BCA (So., 8. Juli, 17 Uhr )

Stadtmeisterschaft (14. und 15. Juli)

BCA – Adelzhausen (18. Juli, 18.30 Uhr)

Inchenhofen – BCA (21. Juli, 17 Uhr)

TSV Göggingen – BCA (29. Juli)

BCA – Ebenhausen (5. August, 17 Uhr)

BCA – U19 TSV 1860 München

(Sa., 11. August, 17 Uhr)

