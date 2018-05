19:29 Uhr

Bachern mit Schwung Lokalsport

Sportfreunde-Interimscoach Stefan Wintergerst will Weilach ärgern.

Die Saison neigt sich auf die Zielgerade. Spitzenreiter SV Wulfertshausen führt dabei mit vier Punkten Vorsprung auf den Verfolger TSV Weilach die Tabellenspitze an.

Am Sonntag hat die Truppe um Coach Bastian Schaller eine weitere Heimaufgabe zu bewältigen, wenn der TSV Schiltberg vorspielt. Dort ist man noch nicht alle Sorgen um den Klassenverbleib los. Zwar konnte die Seidel-Elf am letzten Wochenende endlich wieder einen Punkt beim torlosen 0:0 gegen die SG Mauerbach einstreichen, der Vorsprung beträgt aber nur magere zwei Punkte. Ein Erfolg der Schiltberger, die bisher nur 17 Treffer erzielen konnten, vermag dennoch unwahrscheinlich, denn Wulfertshausen stellt mit nur 20 Gegentreffern die Abwehrreihe. Verfolger TSV Weilach erwartet eine schwere Heimaufgabe, wenn die Sportfreunde Bachern aufkreuzen. Nach der Trennung von Spielertrainer Anil Zambak hat Interimscoach Stefan Wintergerst den Sportfreunden wieder neuen Wind eingehaucht – Weilach sollte daher gewarnt sein, zumal man am letzten Wochenende bei den Sportfreunden in Friedberg nicht über ein 3:3 hinaus kam.

Von einem eminent wichtigen Spiel spricht unterdessen Stefan Mildner, der Coach der Zweiten Garnitur des SV Ottmaring. Die Reservisten des Kreisklassisten treffen am Sonntag im Kellerderby auf den unmittelbaren Konkurrenten SV Hammerschmiede II. Die Augsburger haben ein Spiel mehr absolviert und. Man kann fast von einem „Neun-Punkte-Spiel“ sprechen, so der 39-jährige Coach, der sich mit seinem Team einen Heimsieg vorgenommen hat. „Dann wären wir so gut wie gesichert“ hofft er deshalb, „dass wir uns für den zuletzt gezeigten Aufwand endlich belohnen.“ Trotz der Niederlagen gegen Weilach und Bachern sah er sein Team auf einen guten Weg. „Wir hatten hervorragende Chancen, die wir liegen gelassen haben.“ (r.r)

Themen Folgen