06.10.2019

Bärenstark: Ecknach schlägt Tabellenführer Bubesheim

Der VfL wird für eine starke Heimvorstellung mit einem 2:1-Sieg belohnt und rückt jetzt in die Spitzengruppe auf.

Von Johann Eibl

Dieses Ergebnis ließ am Sonntag nicht nur die Fußballer des VfL Ecknach strahlen, nachdem sie dem Spitzenreiter aus Bubesheim mit einem 2:1-Heimsieg die zweite Saisonniederlage verpasst hatten. Darüber freuen sich auch einige andere Klubs, die von diesem Ausrutscher der Nummer eins profitieren könnten. Die Ecknacher dürfen sich nun ebenfalls der Spitzengruppe zugehörig fühlen. Sie boten eine starke, engagierte Vorstellung, die mit drei Punkten belohnt wurde. Das lag sicher auch daran, weil die personellen Probleme der Vergangenheit angehören.

Mutig präsentierten sich die Ecknacher im Duell mit der Nummer eins der Bezirksliga. Und das war genau das richtige Rezept, das zur Folge hatte, dass die Gäste in Abschnitt eins zu keiner einzigen richtigen Chance kamen. Besser macht es der VfL. Michael Eibel bot eine Kostprobe in Form eines Direktschusses, der über den Balken flog. Als Steffen Hain Spielertrainer Daniel Framberger klar ersichtlich festhielt, vermisste man die Gelbe Karte des Schiedsrichters, der ansonsten aber eine gute Leistung bot. Das 1:0 war typisch für die Hausherren. Eibel war mal wieder auf dem linken Flügel nicht zu halten, sein Schuss landete am linken Pfosten. Und um den Abpraller kümmerte sich Christoph Jung, der mit einem Schuss von der rechten Seite aus erfolgreich war.

Michael Eibel ist an beiden Ecknacher Toren beteiligt

Im zweiten Abschnitt bot der SC ein anderes Gesicht, jetzt stimmte bei ihm die Einstellung. Tugay Demir, frisch hereingekommen, hätte beinahe den Ausgleich erzielt. Dann musste Torhüter Hannes Helfer bei einem Nachschuss sein ganzes Können aufbieten. Den Ecknachern war klar, dass ihnen der eine Treffer nicht reichen würde. Am Ende einer schönen Kombination stand es 2:0. Eibel war mal wieder links nicht zu bremsen, er setzte Manfred Glas ein, der Maximilian Obermeyer bediente. Und dieser Stürmer schloss überlegt ins lange Eck ab. Wichtig für den dreifachen Punktgewinn war auch die Tatsache, dass mit Moritz Piller ein Jungspund auf den nassen Rasen kam, der noch mal für Schwung sorgte. Erst bremste ihn Alexander Glöckle mit einem hohen Bein, dann holte ihn Steffen Hain in Holzfällermanier von den Füßen.

Die letzten Minuten wurde es noch mal so richtig spannend, denn Demir hatte mit einem Direktschuss ins lange Eck auf 2:1 verkürzt. Nun häuften sich die Gelben Karten, die Gäste spürten, dass ihre Felle davonschwammen. In der Nachspielzeit wurde Demir, der zuvor einen Schuss abgefeuert hatte, der abgefälscht worden war, mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Eibel leitete noch einmal eine starke Szene ein, als er Tobias Jusczak auf die Reise schickte. Doch Sven Seibold verhinderte das 3:1 durch den jungen Stürmer. Nun sieht es danach aus, dass die Ecknacher noch länger der Spitzengruppe angehören, denn auch in Holzkirchen sind sie am kommenden Sonntag keineswegs chancenlos.

VfL Ecknach Helfer, Ettinger, Huber, Mühlberger, Glas, Framberger, Wohlrab (65. Piller), Grimm, Eibel, Obermeyer (84. Zakari), Jung (77. Jusczak).

Tore 1:0 Jung (37.), 2:0 Obermeyer (70.), 2:1 Demir (84.) Schiedsrichter Heuberger (Möttingen) Zuschauer 150 Gelb-Rote Karte Demir (SC Bubesheim/Foul/90. + 2).

