31.12.2018

Ballsicher Lokalsport

Fußballer Alket Nrecaj

Alket Nrecaj ist maßgeblich am Höhenflug der U17-Fußballer des BC Aichach beteiligt. Die B-Junioren belegen in der Kreisliga Augsburg zur Winterpause Platz drei. In elf Partien kassierte der BCA dabei nur fünf Gegentore. Der 16-Jährige hat einen großen Anteil am starken Abschneiden des BCA. Als Abwehrchef hat er die gegnerischen Stürmer im Griff. Außerdem schaltet sich der Kapitän auch in der Offensive ein. Drei Tore und eine Torvorlage untermauern das. Mit seinen 1,85 Metern ist er insbesondere bei Standards gefährlich. „Er ist meiner Meinung nach der beste Spieler der Liga“, so sein ehemaliger Coach Klaus Ratzeck.

Nrecaj, der die zehnte Klasse des Deutsch-Herren-Gymnasiums in Aichach besucht, bleibt bescheiden. „Wir funktionieren als Abwehrverbund einfach gut. Meine Stärken liegen im Spielaufbau. Läuferisch kann ich aber noch zulegen“, so der Aichacher, der seit 2012 beim BCA spielt. Erfolgreich war der Schüler auch bei unserer Abstimmung zum Sportler der Monate September und Oktober. Mit sehr starken 82 Prozent der Gesamtstimmen sicherte er sich souverän den Sieg.

Auch für 2019 hat Nrecaj ehrgeizige Ziele: „Zunächst bei der Hallenlandkreismeisterschaft um den Titel spielen. In der Rückrunde möchten wir natürlich weiter vorne mitspielen. Schulisch will ich mir mit guten Noten eine gute Grundlage für das Abitur legen.“

Im August rückt der 16-Jährige dann in die A-Jugend auf. Die erste Mannschaft des BC Aichach ist dann nicht mehr weit für den Abwehrspieler.

