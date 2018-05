Baut Hollenbach Serie aus?

12.05.2018

TSV heute gegen Meister Neuburg

Heute Nachmittag (15:30 Uhr) empfängt der TSV Hollenbach den frischgekürten Meister VfR Neuburg zum letzten Heimspiel. Das Team von Trainer Christian Krzyzanowski machte, ebenfalls am Vatertag, den Aufstieg mit einem 3:1 über Bubesheim perfekt.

Ihre letzte und einzige Saisonniederlage kassierten die Donaustädter am 16. August vergangenen Jahres beim TSV Rain 2 (0:1), seither blieben sie 24 Male unbesiegt und stehen aktuell bei 71 Punkten. Auch 84 erzielte Treffer in 28 Partien liefern einen klaren Beleg dafür, dass der Verein für Rasenspiele völlig zu Recht ganz oben steht und höheren Aufgaben gewachsen ist. Treuherzig dem scheinbar übermächtigen Gegner ergeben allerdings wollen sich die Hollenbacher keineswegs, schließlich lieferten sie sich gerade mit dem VfR oftmals enge Schlachten, wie auch beim knappen 0:1 in der Hinrunde. Ein logischerweise bestens gelaunter Hollenbacher Abteilungsleiter Maximilian Golling - nach seiner Rot-Sperre ab sofort wieder spielberechtigt - hat so seine eigene, scherzhaft ausgedrückte Philosophie, wie es klappen könnte: „Vielleicht lässt mich der Coach ja von Anfang an ran“, sagt Golling lachend ins Telefon, „schließlich weiß ich am besten, wie man gegen Neuburg trifft“. Er spielt damit auf den grandiosen 6:1-Sieg über den VfR aus der Aufstiegssaison 2015/2016 an, wo er zweimal ins Schwarze traf.

Dass sich der unangefochtene Meister um seinen Kanonier Ray Bishop (21 Saisontreffer) in Hollenbach allerdings noch einmal so abwatschen lässt wie am 13. März 2016, kann angesichts der gehobenen Güteklasse jedes einzelnen Neuburger Fußballers nahezu ausgeschlossen werden. (mika)

