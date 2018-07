vor 53 Min.

Bei Aindling läuft’s noch nicht, in Adelzhausen schon Lokalsport

TSV gewinnt in Rehling und hat Verletzungsprobleme, BCA gewinnt verdient und ist müde

Die Fußball-WM 2018 in Russland ist seit gestern Geschichte. Die Amateurfußballer im Wittelsbacher Land bereiten sich auf die Zukunft vor – die Saison 2018/2019. Am Wochenende wurde auf den Plätzen eifrig getestet.

Es läuft noch nicht nach Wunsch bei den Fußballern des TSV Aindling. 48 Stunden nach dem 3:2-Erfolg beim SSV Alsmoos-Petersdorf setzte sich der neue Bezirksligist bei einem weiteren Kreisligisten in Rehling mit 3:1 Toren durch. Erneut gab es einige Defizite zu beklagen, die nicht zuletzt davon herrührten, dass derzeit nur ein Teil des Kaders einsatzfähig ist. „Dass es in der Vorbereitung noch hakt, ist klar“, nennt Vorstandsmitglied Josef Kigle einen weiteren Grund: „Die trainieren schon hart.“ Anton Schöttl hat sich einen Kapselrisss zugezogen, Thomas Kubina hat Probleme mit einer Hüfte, Alexander Thiel hat sich im Training eine erneute Verletzung eingehandelt und Maik Stach bereitet eine Wade Schmerzen. In Rehling sah kurz vor Schluss Michael Hildmann wegen Reklamierens Gelb-Rot. (jeb)

Tore 1:0 Martens (19.), 1:1 Knauer (50.), 1:2 Stoll (61.), 1:3 Knauer (65.).

In einem einseitigen Testspiel gewann der BC Adelzhausen gegen den Kreisligisten DJK Langenmosen hochverdient mit 2:0. Langenmosen, das auf zahlreiche Stammspieler verzichten musste, hatte über 90 Minuten keine hundertprozentige Gelegenheit. Auf der anderen Seite war es letztlich nur eine Frage der Zeit, bis der BCA seine Tore erzielte. Der starke Neuzugang Maximilian Ettner brachte den Gastgeber nach 19 Minuten in Führung. Nachdem in der letzten halben Stunde die Kräfte nach einer anstrengenden Trainingswoche immer weiter schwanden und die Offensivaktionen weniger wurden, gelang Jakob Braun zwei Minuten vor dem Ende doch noch der zweite BCA-Treffer, nachdem Thomas Grimmer uneigennützig quer legte vor dem Torhüter. Im Vorspiel bezwang die zweite Mannschaft des BCA die SpVgg Lagerlechfeld II mit 2:1, Torschützen waren Simon Steinhart und Thomas Grimmer. (jüd)

Am 29. Juli kämpft der FC Affing erstmalig in der neuen Saison wieder um Punkte in der Bezirksliga Nord. Dann steht in Thannhausen zum Auftakt ein Duell der Aufsteiger an. Am Sonntag setzten sich die Affinger in der Vorbereitung gegen den FC Mertingen mit 3:0 durch, es war ihr höchster Sieg in diesen Wochen. Florian Kronthaler sorgte für das schnelle 1:0, die übrigen beiden Treffer, die auf das Konto von Marco Wanner und Nino Kindermann gingen, kamen erst in der Schlussphase zustande. Die Mertinger beendeten die vergangene Runde in der Kreisliga Nord auf dem sechsten Rang. (jeb)

Im Test gegen den TSV Haunstetten stand Kreisligist TSV Rehling auf verlorenem Posten. Die Gäste setzten sich gleich mit 5:0 Toren durch, wobei sie vor der Pause lediglich einmal trafen. Bei Haunstetten fungiert nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nun Helmut Riedl als Trainer, der das gleiche Amt vor Jahren zweimal beim Bayernligisten TSV Aindling ausübte. Admir Hajdarevic war am Sonntag ebenso zweimal erfolgreich wie Daniel Schnürle. Den Endstand stellte Daniel Greimel her.(jeb)

