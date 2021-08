Englische Woche: Pöttmes zahlt Lehrgeld, Aichach ist Derbysieger

Plus Während der TSV Pöttmes in der Bezirksliga böse unter die Räder gerät, feiert der BC Aichach den Kreisliga-Derbysieg gegen Dasing. Ein Streifzug durch die Ligen.

Der zweite Spieltag stand für die heimischen Bezirks- und Kreisligisten an. Dabei gab es auch Überraschungen.