Biathlon und Jugend: So tickt der neue Gauschützenmeister

Der Beruf führte Gerhard Lunglmeir zum Schießen. Nun leitet der Schiltberger den Gau Aichach. Der 63-Jährige verrät, was er vor hat und warum er Biathlon mag.

Von Sebastian Richly

Aus einer Laune heraus fing Gerhard Lunglmeir Ende der 70er Jahre mit dem Schießen an. „Ich habe mit einem Kollegen begonnen. Der Olympiateilnehmer Heinz Mertel war in Dachau unser Kollege und der hat uns sozusagen inspiriert.“ Seit rund einem Monat ist der 63-Jährige Erster Gauschützenmeister im Sportschützengau Aichach. Lunglmeir tritt in die Fußstapfen von Vorgänger Franz Achter, der ihn 2008 zu seinem Stellvertreter machte. „Ich hatte gerade mal kein Amt inne und der Franz hat mich unbedingt im Vorstand gewollt. Also habe ich zugesagt.“ Ähnlich war die Situation nun auf der Jahreshauptversammlung. „Ich habe mich jetzt nicht angeboten, aber es wollte niemand machen. Ich konnte meine Kollegen nicht im Stich lassen und nehme die Herausforderung an.“

Tradition, Sport und Gesellschaft: Das sind die Ziele des neuen Gauschützenmeisters

Dabei kommt Lunglmeir seine Erfahrung im Gauvorstand zu gute. „Man kennt die Abläufe und weiß, was zu tun ist. Ohne Erfahrung kann man das Amt nicht ausführen.“ Die Zielsetzung ist für den gebürtigen Oberwittelsbacher, der seit 2009 in Schiltberg wohnt, klar: „Den Mitgliederschwund zu bekämpfen. Das geht allen Sportvereinen ja auch so. Wir müssen die Vereine in der Nachwuchsarbeit unterstützen.“ Deshalb fördert der Gau die Ausbildungen der Übungsleiter: „Gute Schützen sind noch lange keine guten Trainer. Ich muss sehen, was beim anderen verkehrt läuft und ihm helfen, besser zu werden. Ansonsten verliert die Jugend den Spaß.“ Außerdem möchte der neue Schützenboss die Zusammenarbeit mit den Vereinen vertiefen. „Wir sind auch offen für Kritik. Ich habe eine Brainstorming-Runde der Vereinsvorstände angeregt. Die sollen mal zusammenfassen, was sie so beschäftigt. Wir sind für jeden noch so bekloppten Vorschlag dankbar, auch wenn sich natürlich nicht alles umsetzen lässt.“ Insgesamt ist Lunglmeir mit der Situation im Gau zufrieden: „Es läuft sehr gut. Die Zusammenarbeit ist top, im Vorstand und mit den Vereinen. Auch der Rundenwettkampf läuft weitgehend reibungslos. Eine große Baustelle gibt es nicht, allerdings kann man noch einige Arbeitsvorgänge vereinfachen. Daran arbeiten wir.“

Als Erster Gauschützenmeister hat Lunglmeir viele repräsentative Aufgaben. Ehrungen gehören dabei genauso dazu wie Ansprachen. „Es ist schon viel Arbeit. Wenn ich einen Verein besuche, muss ich mich vorher mit ihm auseinandersetzen. Das beinhaltet die Historie, aber auch die sportliche Situation. Zum Glück unterstütze mich meine Frau Anja“, so Lunglmeir, der klar macht, dass die Unterschiede zwischen den mehr als 40 Vereinen im Gau groß sind. „Es gibt Vereine, da zählen die Ehrungen sehr viel, bei anderen ist das nicht so wichtig. Ich freue mich, wenn ich eine Ehrennadel verleihen kann, aber das nicht das Wichtigste.“

Für den leidenschaftlichen Skifahrer zählt in erster Linie die Verbindung von Tradition, Sport und gesellschaftlichem Beisammensein. „Das gibt es nur bei den Schützen. Das ist einfach bärig. Im Gegensatz zu anderen Sportarten ist das Talent nicht so wichtig. Man muss viel üben.“ Wobei für den Schiltberger persönlich nicht mehr unbedingt die sportlichen Leistungen im Vordergrund stehen. „Ich schieße seit ein paar Jahren bei Immergrün Aufgelegt, aber früher hatte ich einen anderen Ehrgeiz.“ Angefangen hat Lunglmeir bei den Kühbacher Feuerschützen mit dem Kleinkaliber. Schon früh agierte er dort auch als Jugend- und Sportleiter, später war er 15 Jahre lang Schützenmeister.

Die neue Führung im Gau Aichach: (von links) Zweiter Gauschützenmeister Franz Marb, Dritter Gauschützenmeister Martin Frohnwieser, Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir und Vierter Gauschützenmeister Franz Achter. Bild: Katharina Wachinger

Gerhard Lunglmeir: Über die Polizei zum Schießsport

Der pensionierte Polizei-Hauptkommissar hatte als Schuss-Ausbilder bei der Bereitschaftspolizei in Dachau beruflich lange Zeit mit Waffen zu tun und nahm mehrmals an Polizei-Europameisterschaften teil. Ende der 80er holte er sich in der Disziplin liegend den Titel im Einzel und mit der Mannschaft. Von 600 möglichen Ringen traf er 597. „Das ist vergleichbar mit dem Biathlon. Die müssen auch eine 50 Meter entfernte und nur zehn Millimeter große Scheibe treffen“, weiß Lunglmeir, der privat ein großer Biathlon-Fan ist. Nur eines versteht er nicht: „Die Deutschen verfehlen meistens den letzten Schuss, weil sie zur früh die Waffe wegpacken. Da könnte ich mich richtig aufregen.“

Aufgeregt hat sich der 63-Jährige früher am Stand auch so manches Mal. Mit dem Luftgewehrteam von Adlerhorst Sulzbach schaffte er sogar den Aufstieg in die höchste oberbayerische Klasse. In den kommenden vier Jahren hat Lunglmeir ganz andere Aufgaben. Ob er dann nochmals als Schützen-Boss kandidiert: „Das kommt drauf an. Ich würde eigentlich gerne öfter mit meiner Frau im Wohnwagen verreisen, aber bis dahin ist ja noch etwas hin.“

