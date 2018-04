Bichlmeier Zweiter in Neuburg

vor 59 Min.

Aichacher bei Frühjahrslauf stark.

Über einen erfolgreichen Osterausflug konnte sich ein halbes Dutzend Aktive des LC Aichach freuen. Beim Neuburger Frühjahrswaldlauf sammelten sie fünf Podestplätze. Rund 500 Teilnehmer bewältigten die teilweise neue Strecke.

So kamen Herta Bergmann bei den W65-Damen und Resi Christl bei den W70-Sportlerinnen als Erste ins Ziel – Bergmann benötigte nur 39:02 Minuten für die drei flachen Runden mit insgesamt 7800 Metern, Resi Christl 45:05 Minuten. Schnellste Frau war Andrea Tietz aus Unsernherrn in 30:30 Minuten. Christls Vereinskameraden Michael Harlacher, Georg Steinherr und Martin Bichlmeier waren ebenfalls erfolgreich. Harlacher mischte ganz vorne im Feld mit, der M35-Athlet wurde Vierter des Gesamtklassements in 26:49 Minuten, hinter dem Neuburger Lokalmatador Bastian Glockshuber (25:50), dem Indersdorfer Crosssieger Johannes Stahr (Life Park Max Ingolstadt, 26:17) und Sebastian Weigl (MTV Ingolstadt, 26:35). Seine Altersklassenkollegen ließ Harlacher dabei weit hinter sich. Steinherr konnte in Neuburg an seine exzellente Vorstellung beim Zucheringer Frühjahrslauf anknüpfen. Der M50-er war 29:10 Minuten unterwegs. Steinherr traf als 14. des Gesamtfelds ein. Sein Teamkamerad Martin Bichlmeier wurde Zweiter bei den M45-Herren in 31:16 Minuten. In derselben Altersklasse konnte sich Josef Ippy über Rang fünf (32:23) freuen. Schneller als beide war Christian Bayr mit sehr guten 30:49 Minuten – Platz sechs bei den M30-Herren. Den Sprung auf das Podium verpasste Gerhard Granvogl als M60-Vierter (37:18) nur knapp. Erwin Germann wurde zudem M65-Sechster (41:02). (hokr)

