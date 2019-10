06.10.2019

Big Point: Adelzhausen dreht das Lokalderby in Stätzling

Der BCA gewinnt nach schwachem Start noch mit 3:2.. Aindling und Affing gehen leer aus. Hollenbach holt im Regen ein 2:2.

Zwei Niederlagen für die Lechrain-Teams aus Aindling und Affing, ein Remis für Hollenbach und ein Sieg des BC Adelzhausen in Stätzling – das ist die Sonntagsbilanz der weiteren Bezirksliga-Teams aus dem nördlichen Landkreis.

Der TSV Gersthofen hat seine Serie gegen den TSV Aindling verlängert. Die Schwarz-Gelben feierten mit einem 3:2-Erfolg den mittlerweile fünften Sieg in Folge gegen den alten Rivalen von der anderen Lechseite. Aindling versuchte, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, und kam durch Lukas Ettner und Simon Knauer zu Möglichkeiten. Den ersten Fehler nutzte Ferkan Secgin, der Aindlings Keeper Alexander Bernhardt den Ball abluchste und zum 1:0 traf (38.). Gäste-Trainer Roland Bahl reagierte auf den Rückstand mit einem Doppelwechsel. Und schon nach fünf Minuten stellte sich der Erfolg ein. Patrick Modes köpfte nach einer Ecke zum 1:1 ein (50.). Nach Vorarbeit von Ibrahim Neziri schoss Ferkan Secgin zum 2:1 ein (57.). Als Kapitän Yavuz Oktay die Kugel nach einem Pass von Secgin zum 3:1 ins Tor schlenzte, war die Partie entschieden. Das 3:2 durch Modes fiel in der Nachspielzeit und hatte keine große Bedeutung mehr. (AN)

TSV Aindling Bernhardt, M. Hildmann, Harjung, Schöttl (46. Radoki), Ettner, Schäffner (81. Kratzer), Woltmann, Wiedholz (46. Plesner), Modes, Danner, Knauer .

Tore 1:0 Secgin (38.), 1:1 Modes (50.), 2:1 Secgin (57.), 3:1 Okan Yavuz (71.), 3:2 Modes (90. + 3) Schiedsrichter Bihler (Bottrop) Zuschauer 162.

Es war die zweite Niederlage in Folge für den FC Affing, der zu Hause dem TSV Wertingen mit 3:4 unterlag. Matchwinner war Christoph Müller, der an allen Gäste-Toren beteiligt war. Affing fand zunächst kein Mittel, um gefährlich vor das TSV-Tor zu kommen. Vier Minuten nach Wiederbeginn erzielte Anel Jusufovic das 1:2. In der 66. Minute glich Jusufovic aus abseitsverdächtiger Position aus. Florian Kronthaler schob den Ball an Keeper Sandro Scherl vorbei zum 3:4-Endstand ein. Die Hausherren drängten vergebens auf den Ausgleich. (AN)

FC Affing Köpper, Lipp, Palatin (82. von Peinen), Al-Jajeh, Tremmel, Kalkan, Leicht, Steger (46. Kronthaler), Reiter, Jusufovic, Kindermann (71. Steinherr).

Tore 0:1 Müller (4.), 0:2 Müller (30.), 1:2 Jusufovic (49.), 2:2 Jusufovic (66.), 2:3 Schwarzfischer (70.), 2:4 Prestel (78.), 3:4 Kronthaler (81.) Zuschauer 100.

Hollenbach kommt nicht über ein 1:1 hinaus

Bei strömendem Regen trennten sich der FC Günzburg und der TSV Hollenbach mit einem 2:2. Die erste Halbzeit war nahezu so trostlos wie das Wetter und konnte 120 durchnässte Zuschauer, davon mehr als die Hälfte aus Hollenbach, kaum erwärmen. Das erste Lebenszeichen der Krebsbachtaler gab es in der 24. Minute, als der freigespielte Georg Witzenberger einen Distanzschuss wagte. Nach einem langen Ball zog Günzburgs Dardan Kelmendi an Dennis Ruisinger vorbei und vollendete aus spitzem Winkel. Einzig eine Gelegenheit für Patrick Högg konnten sich die Hollenbacher noch vor dem Pausenpfiff herausspielen. In den zweiten 45 Minuten wurde das Spiel deutlich lebendiger, vor allem aufgrund der offensiveren Spielweise der Hollenbacher. In der 62. Minute gelang der Ausgleich durch Dennis Ruisinger. Nach einer Ecke von Werner Meyer musste er nur noch einnicken. David Burghart setzte den Ball an die Unterlatte. Die Hollenbacher bewiesen Moral und gingen durch Jonas Ruisinger in Führung. Einen Freistoß verlängerte der Andreas Nerdinger ins lange Eck. (nzf)

TSV Hollenbach Derek, D. Ruisinger, Kaltenstadler, S. Ruisinger, Jakob, Pitsias (71. Reggel), Witzenberger (75. Greifenegger), Burkhard, Burghart, Högg (67. J. Ruisinger), Meyer.

Tore 1:0 Kelmendi (25.), 1:1 D. Ruisinger (63.), 1:2 Meyer (71.), 2:2 Wahl (76.) Zuschauer 120.

Ein rassiges Spiel lieferten sich der FC Stätzling und der BC Adelzhausen. Am Ende gewann der Gast vom Römerweg verdient mit 3:2, wobei es lange Zeit nicht danach aussah. Die Gäste fanden ganz schlecht ins Spiel, nichts wurde umgesetzt vom Plan des Trainers Johannes Putz. Stätzling lief den BCA früh und aggressiv an. Nach 18 Minuten ging der Gastgeber in Führung. Jakob Braun war im eigenen Strafraum ein Handspiel unterlaufen, und der junge, souveräne Schiedsrichter Maximilian Wirkner zeigte auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwandelte Maximilian Heiß. Nun hatten die Gäste einige Male das Glück auf ihrer Seite. „Die sind einfach giftiger als wir, das ist der Unterschied“, schimpfte Coach Putz nach einer halben Stunde. Nach 40 Minuten stand es 1:1. Ein Schuss von Dominik Müller wurde abgefälscht, Sturmkollege Christoph Mahl hielt seinen Kopf rein und lenkte die Kugel gegen die Laufrichtung des Torwarts ins Eck zum schmeichelhaften Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der BCA hellwach, ein schnell ausgeführter Freistoß brachte ihn in Führung. Kapitän Michael Albustin steckte den Ball auf Torjäger Müller durch, und der versenkte ihn alleine vor dem Torhüter mit seinem 15. Saisontor. Stätzling schwächte sich durch eine Unsportlichkeit, als Torwart Deniz Eryildirim Adelzhausens Christoph Mahl umschubste; der Platzverweis war die logische Konsequenz. BCA-Torwart Michael Fottner klärte grandios gegen Franz Losert (78.). Ein Schuss von Maximilian Ettner landete abgefälscht zum 3:1 im Tor. Stätzling gelang Ergebniskosmetik durch Widmann. (jüd)

BC Adelzhausen Fottner, Braun, Klar, Schuch, Stöttner, Albustin, Grimmer (78. Michael Dumbs), Ettner, Lichtenstern (89. Ottilinger), Mahl (90. Peyke), Müller.

Tore 1:0 Heiß (15./Handelfmeter), 1:1 Mahl (41.), 1:2 Müller (48.), 1:3 Ettner (89.), 2:3 Widmann (90. + 5) Rote Karte Eryildirim (FCS/69./unsportliches Verhalten) Zuschauer 150.

