20:54 Uhr

Bleibt Manfred Szierbeck Trainer? Lokalsport

Der Aichacher Coach zweifelt erstmals nach der Niederlage in Gersthofen. Wie geht es weiter beim TSV.

Die Handballer des TSV Aichach stecken in der schlimmsten Krise seit Jahrzehnten. Beim TSV Gersthofen, der zuvor sechsmal in Folge verloren hatte, mussten sich die Gäste mit 20:23 geschlagen geben. Spätestens jetzt schrillen die Alarmglocken, denn die Gefahr des Abstiegs in die Bezirksliga wächst.

„Schlimm, sehr schlimm“, so kommentierte am Tag danach Trainer Manfred Szierbeck diese Blamage. „Gegen diesen Gegner muss man gewinnen.“ Nun stehen die Zeichen auf Sturm. Das heißt konkret: Szierbeck hat den Spielern empfohlen, sich mal untereinander zu beraten. Er selber wird im Laufe der Woche das Gespräch mit Abteilungsleiterin Tini Wonnenberg sowie mit Wolfgang Sumperl suchen. Sieht Szierbeck seinen Posten in Gefahr? „Wenn die Mannschaft das wünscht, werde ich nicht im Wege stehen. Gestern hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich die Mannschaft nicht erreiche. Es darf nicht sein, dass Aichach absteigt.“

Aichach führte zur Pause mit 12:10, da war die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Auch ein Verdienst von Torhüter Masin Chikh. Dass die Gäste im zweiten Abschnitt den Ball nur noch achtmal im Gersthofer Netz unterbrachten, das war entschieden zu wenig. Auffallend war außerdem, dass Thomas Bauer und Lorenz Hartl sich mit jeweils einem Tor aus dem Feld heraus begnügten. Oliver Huber war zweimal erfolgreich, Christoph Huber ging leer aus.

„Wir haben uns doppelt oder dreifach so viele Chancen erarbeitet wie Gersthofen“, nannte Szierbeck den wohl entscheidenden Unterschied. Das Vergeben der ungezählten Möglichkeiten ärgerte ihn deshalb so sehr, weil er seine Spieler zuvor ausdrücklich, aber auch vergebens darauf hingewiesen hatte, wie sie zum Erfolg kommen sollten: „Jeder hat den schnellen Wurf genommen. Das war eine glückliche Beute für die Gersthofer Torhüter.“ Am Ende machte sich beim Coach eine gewisse Resignation breit, er verzichtete darauf, eine Unterbrechung zu beantragen: „Da hilft auch ein Time-out nicht mehr.“ Szierbeck sprach noch ein Manko an: „Wir haben vier Siebenmeter nicht genutzt, das war ein Knackpunkt.“ (jeb)

TSV Aichach Walther, Chikh, Kügle (3), Dachser (6), Lenz (2), Braun (1), Bauer (3/2), Oliver Huber (2), Breitsameter, Euba, Hartl (3/2), Geisreither, Treffler, Christoph Huber. Siebenmeter 5:8 Zeitstrafen 2:4

