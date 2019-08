29.08.2019

Bleibt Stätzling II will oben dabei?

Der Neuling peilt den dritten Sieg in Folge an. Gegner Affing II steht ohne Punkt da.

Verkehrte Welt in der Kreisklasse Aichach nach zwei Spieltagen. Neuling Sport-Freunde Bachern mischt die Kreisklasse mächtig auf, während der drittplatzierte der vergangenen Saison, der FC Gundelsdorf noch ohne Punkte ganz unten in der Tabelle steht.

Zufriedene Gesichter dagegen beim Umsiedler FC Stätzling II. „Unser Antrag hat Gehör gefunden und allein deshalb sind wir schon zufrieden“ sieht sich FCS-Coach Christian Jauernig mit dem Vorhaben bestätigt. „Wir wollten einfach auf andere Gegner treffen und fühlen uns im ländlichen Spielzirkus einfach wohler.“ Zumal auch die beiden ersten Ergebnisse dazu passten. Mit einem 2:1-Auswärtssieg startete man beim SC Oberbernbach und zuletzt schickte man die DJK Stotzard mit 4:0 nach Hause. Nun erwartet man den FC Affing II „Da dürfen wir nun Zuhause keine Punkte liegen lassen,“ erhofft sich der 35-jährige Coach einen Dreier. Jauernig, der nach einem halbjährigen Intermezzo bei der DJK Lechhausen wieder an seine alte Wirkungsstätte nach Stätzling zurückkehrte, will den dritten Sieg in Folge. „Das wäre dann ein optimaler Start in der für uns neuen Umgebung.“ Aufgrund einiger Urlauber schnürte er zuletzt selbst die Fußballstiefel: „Aber dies soll künftig nur noch in Notfällen der Fall sein.“ Ein Treffer blieb ihm dabei verwehrt, da er am vergangenen Sonntag beim Heimsieg in den Schlussminuten mit einem Strafstoß am Stotzards Schlussmann Alexander Käufer scheiterte. „Da freute sich die Mannschaft“, teilte er mit einem Lächeln mit.

Seine Konzentration richtet sich unterdessen auf die zweite Garnitur des FC Affing. Die Bezirksliga-Reserve hat noch keinen Zähler auf dem Konto und wird deshalb schon leicht unter Druck in Stätzling auflaufen. „Wir wollen natürlich eine gute Rolle in der Kreisklasse spielen und wenn‘s geht auch oben mitmischen“, sieht Jauernig sein Team aber nicht im Favoritenkreis.

Dennoch hat ihn der Auftakt überrascht, denn den TSV Rehling und FC Gundelsdorf hatte Jauernig zum engeren Kreis der Meisterschaftsanwärter gezählt. Dagegen ist die Spitzenposition der Sport-Freunde Bachern für ihn keine Überraschung. „Die wurden souverän Meister und haben nicht nur den Aufstiegsschwung mitgenommen“ so Jauernig. Vielmehr verfüge der Aufsteiger über eine hohe Qualität in den Reihen von Spielertrainer Michael Guggumos: „Da stehen zahlreiche Akteure mit höherklassiger Ausbildung und Erfahrung auf dem Platz“, so Jauernig. Bachern trifft auf den TSV Inchenhofen, der nach dem Auftaktsieg zuletzt gegen Aresing mit 0:3 verlor. (r.r)

