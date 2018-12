18:00 Uhr

Bleibt Tina Rupprecht auf dem Kühbacher Thron? Lokalsport

Sind am Samstag beim großen Kühbacher Boxabend im Ring dabei: (von links) Granit Steiner, Weltmeisterin Tina Rupprecht und Vartan Avetisyan. Die Augsburgerin will dabei ihren WM-Gürtel verteidigen. Auch für den heimischen TSV Kühbach ist der Abend etwas ganz Besonderes.

Die Box-Weltmeisterin verteidigt am Samstag in der Stockschützenhalle ihren Titel. Nicht nur für die 26-Jährige ist es ein besonderer Tag.

Von Sebastian Richly

Ring frei heißt es am Samstag in der Kühbacher Stockschützenhalle. Ab 18 Uhr gibt es gleich elf Boxkämpfe zu sehen. Höhepunkt ist der Weltmeisterschaftskampf der Augsburgerin Tina Rupprecht (Boxstall Haan) gegen die Venezolanerin Niorkis Carreno. Ein besonderer Kampf für Rupprecht, die im Kühbacher Sportpakt erstmals ihren Titel verteidigt. Doch auch für den gastgebenden TSV ist der große Boxabend etwas ganz Besonderes.

Stockschützenchef Anton Stadlmair weiß, wovon er spricht. Der erfahrene Funktionär hat schon so manche Deutsche Meisterschaft ausgerichtet. „Das ist aber nicht vergleichbar. Sportlich ist es sicher da Highlight für Kühbach und die gesamte Region. Das ist wirklich Champions League.“ Auch von den Zuschauerzahlen. Rund 1600 Besucher haben am Samstag Platz. Das liegt auch an Stadlmair und seinen Helfern, die extra die Halle inklusive Boden präpariert haben, damit am Freitag der Ring und alles drumherum aufgebaut werden kann. „Wir haben zu viert den ganzen Tag rumgeräumt. Wir mussten wirklich alles rausräumen“, so der Stockschützenchef, der aber im Vergleich zum Boxabend vor rund einem Jahr deutlich weniger zu tun hat. „Während der Kämpfe haben wir mit der Organisation nichts zu tun. 2017 waren allein beim Catering mehr als 20 Kühbacher im Einsatz.“ Für Stadlmair ein wichtiger Grund, auch 2018 wieder einen großen Boxabend in Kühbach zu veranstalten. „So wie letztes Jahr hätten wir das gar nicht machen können. So ist es eine tolle Sache für ganz Kühbach. Die Leute sprechen mich auf der Straße an und teilen mir mit, wie toll sie das finden und wie gespannt sie sind. Wir sind schon gespannt.“

TSV hat Rupprecht schon jetzt ins Herz geschlossen

Mittlerweile sind Boden aufgebaut sowie Halle leer geräumt und Stadlmair und Co. können sich auf die Boxgala freuen. „Das wird wirklich klasse. Vom Niveau her sind die Kämpfe nochmals eine andere Liga. Es ist alles professioneller“, so Stadlmair. Mit dem neuen Veranstalter Petko’s Boxpromotion kommen die TSVler gut aus. „Die Leute sind trotz ihrer Professionalität sehr nett und zuvorkommend. Das hat gleich gepasst.“ Das hat es auch mit Tina Rupprecht. „Tina ist so super. Trotz ihrer Erfolge ist sie bodenständig geblieben. Es ist wie mit einer Kameradin aus dem Verein. Wir haben sie ins Herz geschlossen.“

Boxweltmeisterin Tina Rupprecht verteidigt am 15. Dezember ihren Titel in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg). Die Augsburgerin verrät, wie sie sich auf den Kampf vorbereitet hat, was das Besondere ist und wie sie die Vergleiche mit Regina Halmich sieht. Video: Sebastian Richly







Deshalb werden am Samstag nicht nur die Stockschützen, sondern der gesamte TSV – wahrscheinlich sogar die ganze Region – auf der Seite der Augsburgerin stehen. Vor einem Jahr gewann sie in Kühbach. Jetzt hat die Lehramtsstudentin erneut einen Heimkampf. Denn der Boxabend läuft unter dem Motto „The Champ is coming home“. Rupprecht selbst freut sich auf den Kampf. „Schon beim letzten Mal haben mich die Leute in Kühbach unglaublich gut unterstützt. Es ist ein Vorteil zuhause zu kämpfen. Im Ring merkst du, wenn die Zuschauer hinter dir stehen. Das setzt zusätzliche Kräfte frei und motiviert dich.“

„Ich bin auf alles vorbereitet“

Diese Unterstützung wird Rupprecht womöglich brauchen, denn am Samstag wartet ein harter Brocken auf „Tiny Tina“, die aufgrund ihrer Körpergröße von 1,53 Metern diesen Kampfnamen gewählt hat. Die 20-jährige Herausforderin hat mit sieben K-.o.-Siegen in neun Kämpfen sogar eine noch eindrucksvollere Bilanz vorzuweisen. Davon lässt sich die Weltmeisterin aber nicht beeindrucken. „Ich weiß zwar nicht, wie sie boxt, aber ich bin auf alles vorbereitet. Der Kampf kann kommen.“ Erstmals werden sich die beiden beim Wiegen in Dasing am Freitagnachmittag begegnen.

@regina_halmich wünscht Tina Rupprecht - Tiny Tina viel Erfolg für Ihre WM-Titelverteidigung am Samstag Danke @regina_halmich Petkos Boxpromotion am Dienstag, 11. Dezember 2018





Rupprecht erhielt schon im Vorfeld prominente Unterstützung. Keine Geringere als die frühere Weltmeisterin Regina Halmich, die auch Fernsehmoderator Stefan Raab seine Grenzen aufzeigte, meldete sich auf Facebook per Videobotschaft. „Liebe Tina, ich wollte dir ganz viel Glück wünschen. Wenn du konzentriert bist, dann bin ich überzeugt, dass du den Titel verteidigen wirst.“ Rupprecht wird von dem ein oder anderen schon als nächste Halmich gesehen. „Es ist natürlich eine Ehre, mit ihr verglichen zu werden. Sie ist ein Vorbild für mich.“ Am Samstag in Kühbach zählt für die Augsburgerin aber allein der Sieg.

