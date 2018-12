Böhm und Winkler übernehmen im Sommer beim BC Aichach

18:37 Uhr

Der BCA bekommt zur neuen Saison zwei Spielertrainer - einer ist ein alter Bekannter. Bis dahin übernimmt eine interne Lösung - und es kommen drei neue Kicker.

Es tut sich was, an der Schrobenhausener Straße. Während aktuell Winterpause in der Fußball-Kreisliga Ost ist, hat Abteilungsleiter Martin Brunner in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. Es gilt, die vakante Trainerposition beim BC Aichach zu besetzen. Seit dem Rausschmiss von Vladimir Manislavic Ende Oktober fungiert Brunner selbst als Interimscoach. Gestern dann die Frohe Botschaft: Brunner präsentiert im BCA-Clubheim zwei neue Spielertrainer. Sebastian Böhm und Markus Winkler (beide 28) übernehmen künftig beim Ballspiel-Club das Ruder.

Die beiden sind aktuell noch beim Neuburger Kreisklassisten SV Karlskron in gleicher Position tätig. Aber aufgepasst: Nach Aichach kommen sie erst zur neuen Saison. Und bis dahin? Das will Brunner noch nicht verraten, nur so viel: „Wir haben eine interne Lösung – eine sehr gute Lösung.“ Und so viel ist auch klar: Er selbst bleibt vorerst im Trainerstab erhalten. Von wem er in der Rückrunde Unterstützung bekommen wird, stehe zwar bereits fest, Namen will er jedoch erst im neuen Jahr nennen.

„Wir wollen schönen Fußball spielen“

Drei weitere Personalien gibt er dagegen schon am Freitagnachmittag bekannt: Georg Demmelmair (22, vom TSV Weilach), Elias Sultani (21) und Hüseyin Köprücü (23, beide vom VfL Ecknach) werden den BC Aichach in der Rückrunde unterstützen. Alle drei seien eine enorme Verstärkung, so der Abteilungsleiter – und fast noch wichtiger: Sie spielten schon in der Jugend für den BCA. Gleiches gilt übrigens auch für einen ihrer zukünftigen Trainer: Markus Winkler kickte von der D- bis zu A-Jugend in blau-weißem Hemd. „Das war auch einer der ausschlaggebenden Gründe für die Verpflichtung“, sagt Brunner, „Winkler kennt die Leute hier, die Leute kennen ihn.“

Seit fünf Jahren wohnt der 28-Jährige zusammen mit seiner Frau in der Kreisstadt, wurde laut eigener Aussage schon mehrfach von Verantwortlichen des BCA angesprochen. So auch von Brunner. Der habe sich in den vergangenen Wochen mit mehreren Kandidaten getroffen: „Aber die Gehaltsvorstellungen waren horrend, das ist wirklich ein Witz mittlerweile“, sind seine deutlichen Worte. Umso glücklicher ist er, dass er nun mit Böhm und Winkler zwei junge Spielertrainer an Bord holen konnte, die perfekt zum BCA passen: „Böhm ist ein Typ wie Tuchel und Winkler denkt eher offensiv. Das ergänzt sich super.“ Das künftige Trainerduo hat auch in Karlskron mit ähnlichen Verhältnissen wie denen beim BC Aichach zu tun.

Ein blutjunges Team, gespickt mit erfahrenen Kräften – diesem Reiz konnte Winkler nicht widerstehen: „Das ist die perfekte Mischung. Wir wollen den Jungs schließlich noch was beibringen“, sagt er. Ihn juckt vor allem die Herausforderung, fügt er hinzu, schließlich spielt der BCA eine Liga höher, als es er und sein Kollege aktuell tun. Böhm wird hauptsächlich von außen in das Spielgeschehen eingreifen. Er wohnt in Langenmosen und hat klare Vorstellungen, wie der Fußball in Aichach künftig aussehen wird: „Wir wollen vieles spielerisch lösen, wollen schönen Fußball spielen. Das ist unsere Philosophie.“ (lot)

