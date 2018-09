Buchsbaumzünsler lässt Gärtner in Aichach verzweifeln

05:30 Uhr

Gefräßige Raupen vernichten Pflanzen überall im Wittelsbacher Land. Betroffene aus Kühbach schildert die Plage. Ein Experte gibt Überlebens-Tipps.

Von Christoph Lotter

Vier imposante Buchsbäume haben bis vor Kurzem den Garten von Martina Hofmann geschmückt. Heute sind dort nur noch vier klägliche Stümpfe übrig. Innerhalb weniger Wochen hat ein unauffälliger weiß-brauner Falter, genauer gesagt deren Raupe, den Pflanzen den Garaus gemacht.

Der Buchsbaumzünsler sorgt aktuell im Landkreis für tiefe Sorgenfalten auf der Gärtnerstirn. „Das ist unglaublich ärgerlich“, sagt Hofmann. Zehn Jahre hatte der älteste ihrer vier Buchsbäume schon auf dem Buckel. Unzählige Stunden verbrachte die Kühbacherin mit der Pflege der Pflanzen – alles für die Katz. „Wir haben die Bäume abgeschnitten und entsorgt. Mal sehen, ob sie im nächsten Jahr wieder anwachsen.“ Falls nicht, werde sie sich wohl oder übel nach Alternativen umsehen müssen, sagt Hofmann. „Wir haben noch versucht, die Bäume mit einem Fliegen-Abwehrspray zu retten, aber es war schon zu spät“, so Hofmann.

Nicht nur in Kühbach treibt der Zünsler sein Unwesen, auch in Aichach sterben die Buchsbäume reihenweise. Etwas mehr Glück hatte allerdings Eva Maria Plabst. Die Vorsitzende des Gartenbauverein Aichach ist bislang von den kleinen, grünen Plagegeistern verschont geblieben: „Bei uns privat sieht es noch gut aus. Wir haben sehr viele Buchsbäume bei uns im Garten, aber bisher keinen Befall.“ Plabst hat aber, wie sie berichtet, schon von vielen Menschen in Aichach gesagt bekommen, dass der Zünslerbefall schwerwiegend sei, zum Beispiel am Friedhof. „Die Menschen kommen in solchen Fällen allerdings eher selten auf den Gartenbauverein zu, sondern wenden sich direkt an Experten“, so Plabst.

Ein Bakterium hilft gegen den Zünsler

Zum Beispiel an das Landratsamt Aichach-Friedberg. Laut Pressesprecher Wolfgang Müller gingen bei der Behörde bislang zwar nur etwa fünf Meldungen über einen Befall ein, die sich über den gesamten Landkreis verteilen. Die Zünsler seien aber auch nicht meldepflichtig, relativiert er die geringe Zahl. Müller verweist auf die Internetseite der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege. Dort gebe es alle relevanten Infos und Pflanzenschutzempfehlungen. Entsorgt werden könne der befallene, verendete Buchsbaum entweder über die Biotonne oder direkt bei der Abfallverwertungsanlage in Augsburg, so Müller. Ein Teil der Städte und Gemeinden nähmen diese auch an ihren Grüngutsammelstellen an.

Konkrete Tipps, um dem Buchsbaumzünsler Herr zu werden, hat auch Fachmann Thomas Hutzler, der in Aichach eine Baumschule betreibt. Der Zünsler richte zwar massiven Schaden an, er könne mit Spritzmitteln aber relativ einfach bekämpft werden, sagt Hutzler. Er selbst setzt vor allem auf eine biologische Variante auf der Basis von bacillus thuringiensis. Dabei handelt es sich um ein Fraßgift. Das Bakterium ist ein Krankheitserreger. Er wirke ausschließlich bei Raupen und sei für Mensch und Tier ungefährlich, versichert Hutzler. Der Buchsbaum nimmt die Erreger auf. Wenn die hungrigen Raupen nun an der Pflanze knabbern, sterben sie. Mindestens einmal im Monat müsse man den Buchsbaum spritzen, erklärt der Experte. Wegen des heißen Sommers in diesem Jahr sogar öfter, teilweise doppelt so häufig. Und selbst dann gleicht es einer Sisyphusarbeit. Denn nachdem man gespritzt hat und der Schädling tot ist, könne schon zwei Wochen später neuer Befall da sein. Hutzler: „Viele denken, das Mittel wirkt nicht, dem ist aber nicht so.“ Das Problem sei vielmehr die Aktivität des Schmetterlings, der in Windeseile frische Eier legt, aus denen neue Raupen schlüpfen.

„Der Buchsbaum hat keine langfristige Zukunft“

Etwa 20 Zentimeter vom Boden entfernt platziert der Falter seine Brut. Nach ihrer Geburt fressen sich die Raupen von dort nach oben ins Innere des Buchsbaums. Besonders die frischen Triebe fallen dem Insektennachwuchs zum Opfer. An diesen Stellen sehe man den Befall am ehesten, so der Experte: „Der Buchsbaum sieht dann aus wie frisch geschnitten. Anschließend wird er gelb und irgendwann steht er ganz ohne Blätter da.“

Obwohl die Raupen bis zu fünf Zentimeter groß sind, seien sie nur schwer zu erkennen, sagt Hutzler. Er hat aber einen Trick parat: Ein weißes Blatt Papier unter dem Buchsbaum platziert und einmal kräftig geschüttelt, purzeln bei Befall die kleinen Kotkrümelchen der Raupen auf das Blatt herunter. All das sei den meisten Menschen laut Hutzler jedoch zu viel Aufwand: „Etwa 80 Prozent unserer Kunden sagen, das ist mir zu blöd, ich lasse meinen Buchsbaum eingehen.“ Die restlichen 20 Prozent haben dem Zünsler hingegen tapfer den Kampf angesagt. Das ist zu wenig, weiß der Aichacher: „Die Bestände werden akut weniger, Buchsbäume sind kaum mehr gefragt.“ Stattdessen würden die Leute auf Ersatzpflanzen wie zum Beispiel Eiben setzen. „Der Buchsbaum hat bei uns keine langfristige Zukunft“, sind seine drastischen Worte.

