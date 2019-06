vor 37 Min.

Bundesliga gewonnen, Zweite Liga gehalten

Drei starke Auftritte der Mannschaften des TSV Kühbach in der Rückrunde: Erstes Frauenteam verteidigt Titel in der Bundesliga. Männern gelingt Comeback in der zweiten Bundesliga. Zweites Frauenteam verpasst den Aufstieg

Von Anton Stadlmair

Spannung pur herrschte am Wochenende unter den Kühbacher Stocksportfans. Nach den turbulenten Vorrundenergebnissen mit der Führung des ersten Frauenteams in der Bundesliga, dem drohenden Abstieg der Männer in der Zweiten Bundesliga und den Aufstiegsambitionen der Zweiten Frauenmannschaft in der Bayernliga, warteten die „Daubenjäger“ auf die Rückrunde. Bei Titelkämpfen wird per Liveticker zu Hause in der Marktgemeinde mitgefiebert. Die drei Topwettbewerbe und die knappen Entscheidungen zogen die Unterstützer bis zum Schluss in den Bann. Die Resultate waren aus Kühbacher Sicht erwartet sehr positiv (Bundesliga), überraschend sehr positiv (Zweite Bundesliga) und leicht enttäuschend (Bayernliga).

Ihre Sonderstellung im deutschen Stocksport demonstrierten Veronika Filgertshofer, Lisa Seitz, Regina Gilg, Franziska Schwertfirm und Marianne Weigl. Auf dem tückischen Passauer Asphaltbelag starteten sie mit 4:4- Punkten aber wenig berauschend. Dieser Warnschuss zu Beginn verfehlte aber seine Wirkung nicht, denn als nach Oberbergkirchen (16:8) und Penzing (17:9) der große Widersacher Passau mit 27:3 eindrucksvoll in die Schranken gewiesen wurde, gab es kein Halten mehr. In gewohnter Manier spulte der TSV nun sein Pensum herunter, wobei gegen das druckvolle und sichere Spiel kaum eine der Gegnerinnen ernsthaft mithalten konnte. Einzig der ewige Rivale SV Mehring forderte den Kühbacherinnen bei deren 13:10-Erfolg alles ab. Ob im Restprogramm der Gegner Nürnberg (18:3), Schondorf (23:0) Gerabach (24:10), Mitterskirchen (27:3), Ottenzell (22:10) oder Wetterfeld (17:8) hieß, meist war das Spiel bereits nach vier Kehren frühzeitig entschieden. Diese Überlegenheit bedeutete in der Endabrechnung den souveränen Titelgewinn in der Eliteklasse sowie die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft am 20. Juli in Mitterskirchen (Kreis Rottal-Inn in Niederbayern).

Für ein Ausrufezeichen sorgte im oberpfälzerischen Untertraubenbach die erste Männermannschaft. Nach einem katastrophalen Vorrundenauftritt mit nur sieben Pluspunkten zierten Rudi Baumgartner, Thomas Rapp-König, Christian Breitschopf, Helmut Kiermayer und Alexander Ivenz einsam das Tabellenende der Zweiten Bundesliga. Selbst die kühnsten Optimisten sahen für die Mannschaft keine Chance für den Klassenerhalt. Doch es folgte ein grandioses Comeback. Obwohl sie im Auftaktspiel beim ärgerlichen 13:17 gegen Feldkirchen eine klare 10:0-Führung verspielten, ließen sich die Kühbacher nicht von ihrem Offensivkonzept abbringen. Allen voran Thomas Rapp, der sich in den ersten acht Spielen nicht einen Fehlschub leistete, peitschte die Mannschaft nach vorne. So waren die folgenden doppelten Punktgewinne gegen Buchbach (16:8), Rattenbach (16:10), Breitbrunn (20:12), Gachenbach (13:11), Oberroth (19:5) und Garham (20:8) keine Zufallsprodukte, sondern das Ergebnis von treffsicheren Aktionen im gradlinigen Angriffsspiel. Mittlerweile auf einem Nichtabstiegsplatz wurde es nach einem Remis gegen Passau und einem Auf und Ab gegen Windorf (3:27), Regen (18:6) und Grub (13:15) nochmals brenzlig. Aber die Moral stimmte und die Truppe um den unermüdlichen Kapitän Rudi Baumgartner mobilisierte nochmals alle Reserven und schaffte nach drei nervenaufreibenden Abschluss-Siegen gegen Hengersberg, Untertraubenbach und Aufsteiger Surheim, einen nicht für möglich gehaltenen fünften Platz und den Klassenerhalt.

Auch Stunden nach Beendigung des Bayernliga Süd in Hallbergmoos, konnte erste Angriffsschützin Jessica Gamböck ihre Enttäuschung über den verpassten Aufstieg ihrer Mannschaft nicht verbergen. „Es wäre wirklich nicht schwer gewesen aufzusteigen, aber wenn man so viele Geschenke verteilt, ist man selber schuld“, stellte das Kühbacher Urgestein selbstkritisch fest. Nach dem dritten Vorrundenplatz schien für das zweite Kühbacher Team mit Jessica Gamböck, Leni Simmerbauer, Heidi Trabelsi, Helga Salvamoser, Leni Simmerbauer und Irmgard Baumgartner als Aufsteiger zunächst alles nach Plan zu verlaufen. Eine 10:24- Auftaktniederlage gegen Haslangkreit – das Team aus dem Kühbacher Ortsteil wurde am Ende Achter – wurde sofort wieder ausgemerzt. Die Partien gegen Rosenheim (18:6), Steinhöring (10:14), Kirchanschöring (33:3), Taufkirchen (22:10) und Wörth (13:10) brachten das Kühbacher Team nicht vom Aufstiegskurs ab. Selbst nach einem Wechselspiel von Sieg und Niederlage gegen Hartpenning, Hallbergmoos, Landsberied und Ismaning stand die Tür nach oben immer noch weit offen, denn es fehlte nur ein Zähler aus den letzten beiden Spielen. Diese große Chance ließen die Kühbacherinnen aber sträflich ungenutzt. Nach einem 5:23 gegen Fischbachau und 9:13 im „Endspiel“ gegen Lampoding blieb nur der undankbare vierte Platz.

Themen Folgen