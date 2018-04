00:02 Uhr

Clara Birzl ist wieder vorn Lokalsport

Tischtennis-Turnier: Kühbacherin qualifiziert

Beim nordschwäbischen Tischtennis-Ranglistenturnier der Jugend und Schüler/innen B in Aichach waren auch zwei Spielerinnen des TSV Kühbach in der Altersklasse der Schülerinnen B (Jahrgang 2006/2007) am Start. Clara Birzl lieferte im Neuner-Teilnehmerfeld im Spielmodus Jede-gegen-Jede eine starke Vorstellung ab und wurde mit 7:1-Siegen Erste in ihrer Altersklasse. Sie qualifizierte sich damit für das gesamtschwäbische Ranglistenturnier Anfang Mai in Biberbach. Auch Celina Stadlmair zeigte bei ihrem ersten Einsatz auf nordschwäbischer Ebene eine gute Leistung, holte in jedem Spiel mindestens einen Satz und erreichte in der Endabrechnung mit 2:6 Siegen den siebten Platz.

Der zweite Teil des nordschwäbischen Ranglistenturniers in den Altersklassen der Schüler/innen A und Schüler/innen C wird am Sonntag, 22. April ab 9 Uhr zum ersten Mal im Kühbacher Sportpark ausgetragen. Vom TSV Kühbach sind Jasmin Welzel und Jenny Donth am Start bei den Schülerinnen A (Jahrgang 2004/2005). (ttk)

