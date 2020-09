vor 49 Min.

DJK will zurück in Kreisklasse

Will mit der DJK Gebenhofen-Anwalting zurück in die Kreisklasse: Spielertrainer Vincent Aumiller.

Gebenhofen-Anwalting sieht sich auf dem Weg. Sieben Spiele in der Kreisklasse

Der Neustart ist geglückt, am Sonntag geht es für die unteren Fußballklassen in die zweite Runde.

Fünf Begegnungen standen vergangenes Wochenende auf dem Programm – wenn alles glatt läuft, sollen diesmal sieben Partien in der Kreisklasse Aichach ausgetragen werden. Beim TSV Rehling hofft man auf den nächsten Heimerfolg. Im ersten Spiel gegen den SV Ottmaring klappte es mit einem 3:1. „Und nun müssen wir gegen Kühbach nachlegen“, wünscht sich Abteilungsleiter Manuel Rauscher den nächsten Coup, „damit wir uns weiter von unten absetzen können.“ Im Mittelfeldduell tritt der zuletzt stark aufspielende FC Gundelsdorf auf den Tabellennachbar SV Ried. Die Rieder kamen holprig aus den Startlöchern und mussten sich beim FC Stätzling II mit 0:3 beugen. FCG-Coach Schmalzl setzt daher wieder auf seine Offensivqualitäten im Team, um den zweiten Dreier einzufahren.

Der FC Stätzling II tritt im Duell der Bezirksliga-Reservisten gegen Vorletzten FC Affing II als klarer Favorit an – Trainer Christian Jauernig war mit der Auftaktvorstellung voll zufrieden. Dies war auch der 29-jährige Bashar Broo. Der neue Spielertrainer des SC Oberbernbach, der im Sommer vom BC Aichach den Sprung über das Bahngleis zu den Grünen machte, sah eine „richtig gute Vorstellung“. Der Syrer, der unter anderem schon zwei Jahre in der ersten Liga in Oman spielte und in der Bezirksliga beim VfL Ecknach starke Auftritte feierte, will beim SCO etwas aufbauen. „Ich muss mein neues Team erst kennenlernen.“ Er will die verbleibende Rückrunde dazu nutzen, „die Stärken der Spieler ausfindig zu machen.“ Mit 21 Punkten liegt er im gesicherten Mittelfeld, „und deshalb können wir sicher auch einiges probieren.“ Zumal er die Kreisklasse wenig kennt.

Es läuft prima bei der DJK Gebenhofen. Nach dem durchaus vermeidbaren Abstieg im vergangenen Sommer aus der Kreisklasse lautet die klare Zielsetzung Wiederaufstieg. Für Abteilungsleiter Thomas Ross ist dieses Ziel nicht vermessen, „denn die Mannschaft hat sich zu einem tollen Team entwickelt und nicht zuletzt einen guten Auftritt beim Re-Start abgeliefert“, lobte er das Team um Spielertrainer Vincent Aumiller. Durch den Auftakterfolg beim Verfolger Sportfreunde Friedberg – 3:1 – vergrößerte sich der Vorsprung auf sieben Zähler. Ross wiegelt aber ab: „Das ist nur eine Momentaufnahme, wir sind noch längst nicht am Ziel.“ Zumal er die schweren Brocken gegen den SV Obergriesbach, TSV Sielenbach und TSV Aindling II noch vor der Brust hat mit seinem Team. Er sieht vor allem in Marcus Klein einen Unterschiedsspieler in der A-Klasse. „Er ist eine eminent wichtige Säule bei uns“, schwärmt er vom Torjäger, der bereits 13 Treffer verbucht hat. (r.r)

